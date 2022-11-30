تقرير: فرنسا تعين سفيرا لها لدى الرباط وماكرون سيزور المغرب في يناير الوشيك، هل هي نهاية الأزمة بين البلدين؟

وزيرة خارجية فرنسا ستلتقي نظيرها المغربي في ديسمبر لترتيب زيارة ماكرون للعاهل المغربي التي قد تستمر يومين

أكدت تقارير فرنسية، على أن المجلس الوزاري الفرنسي، عين السفير السابق لفرنسا لدى أستراليا كريستوف لوكورتيي، في انتظار أن تلقي الموافقة النهائية من وزارة الخارجية المغربية، يأتي ذلك تزامنا مع ترتيب زيارة متوقعة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة بداية العام المقبل ليلتقي بالعاهل المغرب محمد السادس.

ومن المرجح أن تنهي هذه الخطوة أزمة دبلوماسية مستمرة بين البلدين منذ العام المنصرم أدت إلى برود واضح على عدة مستويات، بعد مغادرة السفيرة السابقة هيلين لوغال، منصبها في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، لتصبح رئيسة لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خدمة العمل الخارجي بمقر الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، دون تعين باريس أي خلف لها في ظل أزمة دبلوماسية صامتة مع الرباط على خليفة غموض الموقف الفرنسي من ملف الصحراء وأزمة التأشيرات.

ويُنتظر أن يزور الرئيس الفرنسي الرباط شهر يناير/كانون الثاني الوشيك، حيث يعمل قصر الإليزي حاليا على ترتيب هذه الرحلة التي ستمتد ليومين على الأقل، وذلك بعد اتفاق بين ماكرون والعاهل المغربي من خلال مكالمة هاتفية بتاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وقالت تقارير فرنسية إن وزيرة خارجية باريس كاثرين كولونا، ستحل بالمملكة من شهر ديسمبر/كانون الأول تمهيدا لذلك.

وفي السياق قال موقع "أفريكا إنتليجنس" إن كولونا ستلتقي بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بريطة، لترتيب هذه الزيارة، وهي الخطوة التي تأتي بعد أيام من تصريحات ماكرون بخصوص أزمة التأشيرات حيث دافع عن قرار حكومة باريس بتقليصها بالنسبة لمواطني المغرب والجزائر وتونس للضغط عليها من أجل استقبال مواطنيها غير المرغوب فيهم.