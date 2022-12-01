المغرب: افتتاح القنصلية 28 في الصحراء

افتتحت جمهورية غواتيمالا، اليوم الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، مؤكدة بذلك دعمها القوي لسيادة المغرب

افتتحت جمهورية غواتيمالا، اليوم الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة، مؤكدة أن "مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية هو الحل لهذا النزاع"، ليرتفع عدد القنصليات التي تم افتتاحها في الصحراء إلى 28 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (16 قنصلية) والعيون (12 قنصلية).

وترأس حفل تدشين هذه القنصلية العامة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية غواتيمالا، ماريو أدولفو بوكارو فلوريس، ووالي جهة الداخلة -وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، بحضور العديد من المنتخبين المحليين والقناصل المعتمدين بالداخلة.

وكانت غواتيمالا، قد جددت بنيويورك، يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، تأكيد دعمها لجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار احترام الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.

وأكد ممثل غواتيمالا أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده "تجدد دعمها لجهود المملكة المغربية في البحث عن حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي المقدمة في عام 2007 تشكل مقاربة واقعية وذات مصداقية وأساسا جادا للتوصل إلى حل متفاوض عليه بين الأطراف، في إطار احترام الوحدة الترابية للمغرب وسيادته الوطنية".

وأشار الدبلوماسي الغواتيمالي إلى أن بلاده تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، وأشادت غواتيمالا بالجهود التي يبذلها السيد دي ميستورا لتسهيل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.

وبالنسبة لغواتيمالا، فإن حل هذا النزاع يعد "ضروريا" ليس فقط لساكنة الصحراء المغربية، ولكن أيضا من أجل الاستقرار والأمن والتكامل في المنطقة المغاربية.

وفي بيان مشترك صدر عقب لقاء بين السيد بوريطة، ونظيره الغواتيمالي، ماريو بوكارو فلوريس، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت غواتيمالا أيضا قرارها فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة "من أجل الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية وانفتاح المدينة على باقي القارة الإفريقية".

كما جددت غواتيمالا "موقفها الواضح" بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية،