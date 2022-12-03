نيجيريا: إصابة 11 مصليا في هجوم على مسجد بجنوب البلاد

أضاف المتحدث أن "11 شخصا أصيبوا"، مشيرا إلى أن "التحقيقات جارية للعثور على المشتبه بهم".

أفادت أفادت الشرطة النيجيرية ، أن مسلحون قاموا أمس الجمعة بإقتحام مسجدا في ولاية دلتا بجنوب البلاد، وأصابوا 11 مصليا بعد محاولتهم خطف الإمام.

وقال المتحدث باسم الشرطة برايت إدافي، إن "الهجوم وقع في الصباح الباكر على مسجد في أوغيلي قرب مدينة واري النفطية".

وأضاف المتحدث أن "11 شخصا أصيبوا"، مشيرا إلى أن "التحقيقات جارية للعثور على المشتبه بهم".

لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي فيما تواجه نيجيريا عددًا كبيرا من التحديات الأمنية من بينها تمرد جهادي في الشمال الشرقي وعمليات خطف في ولايات وسط البلاد وشمال غربها وتوترات انفصالية في الجنوب.

وبحسب وسيلة إعلام محلية، نقلا عن زعيم محلي وضحية، أن "إماماً خُطف أثناء الهجوم"،في حين أن الشرطة نفت ذلك قائلة "كانوا ينوون خطفه (الإمام) لكنهم (المسلحين) لم ينجحوا".