المغرب: يستثمر أكثر من 12 مليار دولار لتطوير صناعة الفوسفات

أكد بيان للديوان الملكي المغربي أمس السبت، أن مجموعة "المجمع الشريف للفوسفات" ستنفق 12.3 مليار دولار، لزيادة إنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة ضمن برنامج استثماري للفترة ما بين 2023 و2027.

وقال البيان، إن الرئيس والمدير العام لمجموعة "المجمع الشريف للفوسفات" مصطفى التراب، قدّم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد بحضور الملك محمد السادس، ويرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040.

وتابع البيان، أن المجموعة تهدف إلى "تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027".مردفا أن "هذه الطاقة الخالية من الكربون ستمكن من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات المجموعة وتزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفات بالماء الصالح للشرب والري".