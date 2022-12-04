المغرب: يستثمر أكثر من 12 مليار دولار لتطوير صناعة الفوسفات

البرنامج الجديد، "يهدف إلى تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70 في المائة، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية"

أكد بيان للديوان الملكي المغربي أمس السبت، أن مجموعة "المجمع الشريف للفوسفات" ستنفق 12.3 مليار دولار، لزيادة إنتاج الأسمدة باستخدام الطاقة المتجددة ضمن برنامج استثماري للفترة ما بين 2023 و2027.

وقال البيان، إن الرئيس والمدير العام لمجموعة "المجمع الشريف للفوسفات" مصطفى التراب، قدّم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد بحضور الملك محمد السادس، ويرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040.

وتابع البيان، أن المجموعة تهدف إلى "تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027".مردفا أن "هذه الطاقة الخالية من الكربون ستمكن من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات المجموعة وتزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفات بالماء الصالح للشرب والري".

https://twitter.com/i/web/status/1599114172779806720 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأوضح البيان، أن "هذه الاستثمارات ستمكن على المدى البعيد، من وضع حد لاعتماد المجموعة، التي تعتبر المستورد الأول للأمونياك على الصعيد العالمي، على هذه الواردات، وذلك عبر الاستثمار في سلسلة الطاقات المتجددة – الهيدروجين الأخضر – الأمونياك الأخضر، مما سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة وحلول التسميد الملائمة للاحتياجات الخاصة لمختلف أنواع التربة والزراعات.

وأشار البيان إلى أنه "سيتم تعزيز هذا الطموح من خلال برامج دعم المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الفاعلة في قطاعي الطاقة والفلاحة"، مؤكدا أن هذا البرنامج الجديد، "يهدف إلى تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70 في المائة، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25000 منصب شغل مباشر وغير مباشر".