الجيش السوداني والمدنيون يوقعون اتفاقا لانهاء الأزمة

أفاد التلفزيون الرسمي الإثنين بأن الجيش السوداني والمدنيين يوقعون اتفاقا لانهاء الأزمة.

وكانت القوى السياسية في السودان قد حددت اليوم الاثنين موعداً لتوقيع الاتفاق الإطاري لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وتأسيس سلطة انتقالية مدنية، وفق مجلس السيادة الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي" قد بحث، أمس الأحد، مع وفد الحرية والتغيير - الكتلة الديمقراطية، الوضع السياسي الراهن، في ضوء التطورات الأخيرة، وكيفية توحيد الصف الوطني، وفق النشر في العربية.

وبحث اجتماع عقد الجمعة في العاصمة الخرطوم، تطورات العملية السياسية على رأسها الاتفاق السياسي الإطاري. وأكد مجلس السيادة في بيان، أن الاتفاق يشكل "أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد". كما لفت إلى أن الاتفاق الإطاري سيظل "مفتوحاً للنقاش والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة".

واتفقت كل من قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة على أن الاتفاق "يمهد لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة يختار فينعا الشعب السوداني من يحكمه".