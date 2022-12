في ظل الأزمة الفرنسية المغربية: حساب الدوري الفرنسي ينشر على "تويتر" خريطة المغرب بدون الصحراء

نشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة مرفوقة بالتهنئة للاعبي المنتخب المغربي المحترفين بفرنسا بعد التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر، وتظهر خريطة المغرب بدون الصحراء،وأثارت الخريطة حفيظة الإعلام والجمهو المغربي، وطالبوا الحساب الرسمي للدوري الفرنسي بالاعتذار ومسح التدوينة.

This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .