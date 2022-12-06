في ظل الأزمة الفرنسية المغربية: حساب الدوري الفرنسي ينشر على "تويتر" خريطة المغرب بدون الصحراء

أثارت خريطة المغرب بدون الصحراء حفيظة الإعلام والجمهو المغربي، وطالبوا الحساب الرسمي بالاعتذار ومسح التدوينة

نشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة مرفوقة بالتهنئة للاعبي المنتخب المغربي المحترفين بفرنسا بعد التأهل إلى ثمن نهائي مونديال قطر، وتظهر خريطة المغرب بدون الصحراء،وأثارت الخريطة حفيظة الإعلام والجمهو المغربي، وطالبوا الحساب الرسمي للدوري الفرنسي بالاعتذار ومسح التدوينة.

https://twitter.com/i/web/status/1598361273569533953 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وقال الحساب الرسمي للدوري الفرنسي: ” عملوها الأسود..تهانينا للاعبي الدوري الفرنسي المغاربة على تأهل منتخب بلادهم إلى الدور الـ16 من كأس العالم قطر 2022".

وكان الوفد المغربي الذي شارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، قد احتج على بتر قناة جزائرية للصحراء من خريطة المملكة المغربية، قبل أن تتراجع عن ذلك لاحقا.

ومن جانبها، سارعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى نفي عبر بيان رسمي، أن "يكون لها شركاء إعلاميين في تغطية القمة العربية، 31"، مشددة على "عدم وجود صلة لها بأي مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة"، حسب موقع هسبريس المغربي.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أكد في خطاب بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، أن "توجه المملكة في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية".

وقال الملك محمد السادس: "سيتم الشروع قريبا في أشغال بناء الميناء الكبير في الداخلة الأطلسي بعد الانتهاء من مختلف الدراسات والمساطر الإدارية"، وأضاف : "وعلى الصعيد الاقتصادي، الذي يحرك المحرك الرئيسي للتنمية، تم إنجاز مجموعة من المشاريع في مجال تحويل منتوجات الصيد البحري، الذي يخلف آلاف مناصب الشغل لأبناء المنطقة".

وتابع العاهل المغربي في خطابه: "وفي المجال الفلاحي، تم توفير وتطوير أزيد من 6 آلاف هكتار بالداخلة وبوجدور ووضعها رهن إشارة الفلاحين الشباب من أبناء المنطقة"، وأوضح : "كما شهد المجال الاجتماعي والثقافي عدة إنجازات في مجالات الصحة والتعليم والتكوين ودعم مبادرات التشغيل الذاتي والنهوض باللغة والثقافة الحسانية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية الوطنية الموحدة".