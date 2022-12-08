وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب الخميس القادم

تصدرت أزمة التأشيرات أجندة الخارجية بين البلدين على وقع قرار باريس في أيلول/سبتمبر 2021، خفض تأشيرات الدخول

تتوجه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى الرباط يومي 15 و16 كانون الأول/ديسمبر الحالي لمناقشة مسألة التأشيرات الشائكة وإعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في كانون الثاني/يناير، على ما أفادت الخارجية وكالة فرانس برس الخميس.

وأوضحت متحدثة أن "الوزيرة ستصل مساء يوم 15 وستعقد اجتماعا في اليوم التالي مع نظيرها ناصر بوريطة". وأضافت "سيناقشان كافة مواضيع العلاقات الثنائية". ومن المرتقب تنظيم مؤتمر صحافي إثر اللقاء الثنائي.

وتصدرت أزمة التأشيرات أجندة الخارجية المغربية على وقع قرار باريس في أيلول/سبتمبر 2021، خفض تأشيرات الدخول الممنوحة للمغاربة إلى النصف، بحجة امتناع المملكة عن إعادة استقبال رعاياها المقيمين في فرنسا بصورة غير قانونية.

اعتبرت الرباط الإجراء بأنه"غير مبرر" وووصفته المنظمات الإنسانية غير الحكومية بأنه "مهين" والأوساط الفرنسية المغربية بأنه "أخرق".

كما تتصدر الأجندة قضية حارقة أخرى ألا وهي الصحراء التي تراها المغرب مغربية وتدفع نحو إنهاء الخلاف مع البوليساريو من خلال الاتفاق على الحكم الذاتي تحت سيادتها، فيما يصر الأخير على استفتاء حول تقرير المصير.

وبعد انضمام الرباط إلى دائرة اتفاقيات ابراهيم التي رعتها الولايات المتحدة مقابل اعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء تعمل الرباط على حث فرنسا على الاعتراف بـ"سيادة المغرب على الصحراء" كما فعلت اسبانيا.

وفي مؤشر لتهدئة العلاقات بين البلدين، تم تعيين سفير فرنسي جديد في المغرب بعد خلو المنصب عدة أشهر.