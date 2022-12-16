الخارجية الفرنسية: "دافعنا عن الحكم الذاتي للصحراء أمام الأمم المتحدة ويمكن للمغرب الاعتماد على دعمنا"

الخارجية الفرنسية:"فرنسا كانت ربما البلد الوحيد الذي دعم المقترح المغربي، وساندته داخل الامم المتحدة لأنها تراه يخدم مصالح المغرب"

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، إن "باريس دعمت مقترح الحكم الذاتي للصحراء أمام الأمم المتحدة باعتباره الوحيد الذي يخدم مصالح المغرب، مشددة على أن بلادها لم تُغير موقفها من هذا الملف "والمغرب يدرك أنه يمكن أن يعتمد على دعم فرنسا". وجددت موقف بلادها "الداعم للمغرب والمتعلق بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، وهو موقف معروف لدى المغاربة".

وقالتك اثرين كولونا إن فرنسا كانت"ربما البلد الوحيد الذي دعم المقترح المغربي، وساندته داخل الامم المتحدة لأنها تراه يخدم مصالح المغرب"،وذكرت كولونا "بالدعم الفرنسي لقرارات مجلس الأمن بخصوص تمديد مهام المينورسو في الصحراء"، مشددة على أنها "تقف دائما إلى جانب المسار الأممي ومع وقف إطلاق النار، كما تساند عودة المسار السياسي لإيجاد حل واقعي ونهائي".

وقالت كولونا، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر، بوريطة، عقب محادثاتهما، "بخصوص مخطط الحكم الذاتي، فإن موقفنا يدعم المغرب. وقد أظهرنا ذلك في الأمم المتحدة حتى في الوقت الذي كنا فيه الوحيدين الذين لديهم الإرادة لتطوير بعض الأفكار" بشأنه. وأضافت أن "موقف فرنسا واضح وثابت"، مذكرة بأن بلادها تدعم وقف إطلاق النار وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.

وأعربت عن أملها في "استئناف المفاوضات بين الأطراف من أجل التوصل إلى حل عادل وواقعي"، مشيرة إلى ثبات الموقف الفرنسي، وخاصة ذلك المتعلق بتجديد ولاية بعثة المينورسو، والتي حظيت بتقدير من المغرب".

من جهته، أوضح بوريطة أن المملكة لا تعتبر أن الموقف الفرنسي من قضية الصحراء سلبي، مشددة على أن باريس من الدول التي أعلنت دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.واعتبر بوريطة أن فرنسا تعي جيدا ما يمثله ملف الصحراء بالنسبة للمغرب، كما تعاين التطور الذي عرفه الملف على المستوى الدولي، في إشارة إلى تزايد الدعم لمقترح الحكم الذاتي في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها.