هل نجح العاهل الأردني باقناع الجزائر بإعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي المار عبر المغرب؟

مصدر جزائري أكد دعم الوساطة الأردنية من أجل تشغيل الأنبوب المغاربي"يمكن أن يحدث قريبا وسيكون خطوة لتطبيع العلاقات التجارية مع إسبانيا"

بهدف تحسين العلاقات بين الجزائر وإسبانيا التي توترت سياسيا واقتصاديا إثر إعلان مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، تحدث العاهل الأردني مع الرئيس الجزائري بضرورة إعادة تشغيل خط الغاز المغاربي الأوروبي المار عبر الأراضي المغربي، وكانت الجزائر قد قررت عدم تجديد عقوده بسبب أزمتها مع المغرب منذ أكثر من عام.

وأوردت صحيفة "لابانغوارديا" الإسبانية أن "الأزمة السياسية بين إسبانيا والجزائر تقترب من الحل، بفضل وساطة الملك عبد الله الثاني الذي توصل إلى اتفاق مبدئي مع تبون لإعادة فتح خط أنابيب الغاز الطبيعي المغاربي الأوروبي المُغلق منذ 31 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021، في أقرب وقت ممكن، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر بتاريخ 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوردت التقرير أن الموقف الرسمي للحكومة الجزائرية سيظل هو الإبقاء على العلاقات التجارية مع إسبانيا مجمدة طالما أن رئيس حكومتها بيدرو سانشيز لم يتراجع عن إعلان دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، حتى وإن كان يدعم أيضا "حلا سياسيا مقبولة لجميع الأطراف"، غير أن مصدرا دبلوماسيا جزائريا أكد دعم الوساطة الأردنية من أجل إعادة العمل بخط الغاز، ونقلت الصحيفة عنه اقتناعه بأن "هذا الأمر يمكن أن يحدث قريبا وسيكون خطوة لتطبيع العلاقات التجارية مع إسبانيا".

واشارت "لابانغوارديا" إلى أن العاهل الأردني، وقبل وصوله إلى الجزائر، توقف في القاهرة والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي دعم رغبته في القيام بوساطة بين المغرب والجزائر، ثم لقي استقبالا كبيرا من لدن الرئيس تبون، خالصة إلى أن الملك عبد الله "أحرز تقدما كبيرا جدا"، بل إنه مهد لحدوث اجتماع جزائري مغربي في سويسرا، وهو الأمر الذي قالت المصدر الدبلوماسي الجزائري إنه "قد يكون قريبا جدا".

وترفض إسبانيا التراجع عن موقفها بخصوص الصحراء، الذي عبر عنها سانشيز لأول مرة في رسالة للملك محمد السادس بتاريخ 18 مارس 2022، حين أعلن دعم بلاده مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، الأمر الذي جرى ترسيخه خلال زيارته إلى الرباط في أبريل/نيسان المنصرم حيث التقى بالعاهل المغربي.