الانتخابات التشريعية في تونس: الإعلان عن فوز 23 مرشحا وإعادة 131 دائرة

"تبين فوز 10 مرشحين عن 10 دوائر انتخابية آليا لأن هذه الدوائر عرفت مرشحا واحدا فقط في كل دائرة وفاز تسعة ضمت مرشحين اثنين بأغلبية"

أعلن الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي، اليوم الاثنين، عن فوز 23 مرشحا في الدور الأول للانتخابات التشريعية، وإجراء الإعادة في 131 دائرة من أصل 161 دائرة انتخابية" وفق ما أفادته به لوكالة "تونس إفريقيا للأنباء" (حكومية).

واشار التليلي إلى أنه بعد التثبت في عمليات الفرز للأصوات تبين فوز 10 مرشحين عن 10 دوائر انتخابية آليا لأن هذه الدوائر عرفت مرشحا واحدا فقط في كل دائرة، كما فاز تسعة مرشحين في دوائر انتخابية ضمت مرشحين اثنين متنافسين فقط، بأغلبية الأصوات ، بينما فاز أربعة نواب بالأغلبية. وتابع التليلي "من بين 23 مترشحا فائزا خلال هذه الدورة، 19 مترشحا خاضوا الانتخابات في دوائر ترشح فيها متنافسان أو مترشح وحيد".وأشار إلى أن دائرتين شهدتا فوز مترشح بأغلبية الأصوات ( 50+1) رغم ترشح أكثر من مترشحين اثنين فيها.

ولفت إلى أن 10 دوائر انتخابية شهدت ترشح شخص واحد للانتخابات التشريعية بينها 3 في خارج البلاد و7 بالداخل، وهو ما يؤدي آليا إلى الإعلان عن فوزهم في الدور الأول من الانتخابات التشريعي، يذكر أن الانتخابات جرت في 154 دائرة انتخابية من بين 161 إذ لم تشهد سبع دوائر انتخابية أي مرشح، ويتوقع إجراء انتخابات جزئية بعد تشكيل البرلمان الجديد.

وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق أن 8.8 في المئة هي نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها المعارض، وهي أدنى نسبة مشاركة منذ بدء الانتقال الديمقراطي في البلاد عام 2011 عقب سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية.

وكانت المعارضة قد طالبت الرئيس قيس سعيد الذي فرض خارطة طريق سياسية عقب إعلانه التدابير الاستثنائية وحل البرلمان في 2021 ووضع دستور جديد للبلاد في استفتاء شعبي في 25 يوليو/حزيران المنصرم، بالتنحي عن الحكم بسبب ضعف نسبة المشاركة. وشارك في الانتخابات 1058 مترشحا من بينهم 120 مرشحة بنظام الاقتراع على الأفراد وليس القوائم ما أدى إلى حضور ضعيف للأحزاب السياسية بشكل كبير، عدا الأحزاب المؤيدة للرئيس قيس سعيد وعددها خمسة.

ووفق ما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية، السبت، فإن 803 آلاف و638 ناخبا فقط من أصل 9 ملايين و163 ألفا و502 مسجلين باللوائح الانتخابية، شاركوا بالاقتراع.