العاهل المغربي يخصص استقبالا رسميا وشعبيا كبيرا للمنتخب المغربي بحضور أسر اللاعبين

والدة اللاعب بلال الخنوس:"كان من المفروض أن نعود إلى البيت الآن، لكن الملك محمد السادس، أصر على أن تحضر أمهات اللاعبين إلى الحفل".

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب في بيان، أنه سيخصص للمنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، "استقبال في مستوى المسار المتألق في مونديال 2022" احتفاء وتقديرا بهذا الإنجاز التاريخي الذي لم يحققه اي منتخب عربي أو افريقي، وسيرافق اللاعبين أسرهم بما فيهم أمهاتهم.

وبحسب ذات المصدر "سيحظى الفريق الوطني باستقبال شعبي وجماهيري كبير، منذ وصوله إلى مطار الرباط- سلا، حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم، مرورا بشارع الحسن الثاني وساحة 16 نونبر وساحة شالة وساحة الملك حسين ثم شارع محمد الخامس وساحة البريد وساحة محمد الخامس وساحة 11 يناير وشارع مولاي الحسن وباب السفراء".

ومن المرتقب أن يخصص العاهل المغربي محمد السادس، حفل استقبال لأسود الأطلس بحضور أمهاتهم لدى عودتهم إلى أرض الوطن، وفي تصريح لوسائل إعلام بلجيكية، قالت والدة اللاعب الدولي المغربي، بلال الخنوس، "كان من المفروض أن نعود إلى البيت الآن، لكن الملك محمد السادس، أصر على أن تحضر أمهات اللاعبين إلى الحفل"مشيرة إلى أنها "التفاتة جميلة جدا. من يدري، ربما سنلتقط صورة سيلفي معًا" وأضافت "سنعود بعد ذلك إلى بلجيكا، منذ شهر ونحن بعيدون عن المنزل، بلال أيضا سيعود، لكي ينضم إلى نادي جينك"

وشكل حضور أمهات اللاعبين لمباريات أسود الاطلس، موضوعا اهتمت به وسائل الإعلام العربية والدولية.

وكان المنتخب المغربي قد أسدل الستارة على مشاركته السادسة في كأس العالم، وأطاح بمنتخبات كبيرة ومن الطراز الرفيع في مقدمتها بلجيكا (2-صفر) في دور المجموعات، ثم وإسبانيا بركلات الترجيح في ثمن النهائي والبرتغال في ربع النهائي (1-0)، قبل أن يتوقف حلمهم أمام فرنسا الأربعاء.

واختارت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، ثلاث لاعبين من المنتخب المغربي ضمن التشكيلة المثالية لمونديال 2022، يتعلق الأمر بأشرف حكيمي، وسفيان أمرابط ورومان سايس، ومنحت "ليكيب" تقييما لكل لاعب دخل التشكيلة المثالية للمونديال بناء على مستواه في المباريات.