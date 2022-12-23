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النيابة الاسبانية تعلن إغلاق ملف التحقيق في مأساة مهاجري مليلية

AFP

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منع عناصر الحرس المدني الإسباني الأشخاص من عبور حدود بني أنصار بين المغرب وجيب مليلية الإسباني في شمال إفريقيا في بني أنصار
JOSE COLON / AFPمنع عناصر الحرس المدني الإسباني الأشخاص من عبور حدود بني أنصار بين المغرب وجيب مليلية الإسباني في شمال إفريقيا في بني أنصار

النيابة العامة الإسبانية، تكتفي بالإرسال إلى مسؤولي قوات الأمن، عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة، ضد عناصر أمن متورطين في مأساة جيب مليلة

أعلنت النيابة العامة الاسبانية الجمعة، أنها أغلقت تحقيقها، في مقتل 23 مهاجرا إفريقيًا، خلال محاولتهم دخول جيب مليلية الإسباني من المغرب، في 24 حزيران/يونيو. 

وقالت النيابة في بيان، إن هذا القرار، جاء لعدم العثور على "مؤشرات، إلى ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن" الإسبانية، خلال المأساة. وأضاف البيان، "لا يمكن أن نستنتج، أن تصرفات عناصر الأمن، زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي، لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد". 

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لكن النيابة قالت، إنها أرسلت إلى مسؤولي قوات الأمن، عناصر لاتخاذ إجراءات تأديبية محتملة، ضد عناصر أمن، يشتبه في قيامهم بإلقاء الحجارة على مهاجرين.  وأعلنت النيابة الإسبانية، عن فتح هذا التحقيق، بعد أيام قليلة من المأساة، من أجل "إلقاء الضوء على ما حدث". ووقعت المأساة وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول ما يقرب من 2000 مهاجر، عبور السياج المرتفع الفاصل بين مليلية ومدينة الناظور الحدودية، شمال المغرب. 

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