تقرير: "الجزائر أنفقت أكثر من 3 ملايين دولار لتمويل حرب دبلوماسية ضد المغرب في إفريقيا وأمريكا"

بهدف الإضرار بمصالح المغرب في القارة الإفريقية وتلميع صورتها من خلال تنظيم رحلات وإقامة منتديات ومؤتمرات للترويج لجبهة البوليساريو "

كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية أن السلطات الجزائرية، "عملت خلال السنوات المنصرمة بإنفاق أكثر من 3 ملايين دولار على جماعات الضغط بهدف الإضرار بمصالح المغرب في القارة الإفريقية وتلميع صورتها من خلال تنظيم رحلات وإقامة منتديات ومؤتمرات للترويج لجبهة البوليساريو ومحاولة تصدير صورة مغلوطة عن المغرب".

وأفاد تقرير المجلة أن "شركة أمريكية متخصصة في التحكيم الدولي “Foley hoag llp” حازت على حصة كبيرة من المال الجزائري، إذ حققت أرباحا بلغت 420 ألف دولار، وحوالي 210 آلاف دولار بين أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019 ومارس/آذار من عام 2021" وذكر التقرير "إسم عضو بالكونغرس الأمريكي، جيمس إنهوف، الذي زار الجزائر مؤخرا ويعتبر داعما كبيرا لأطروحة البوليساريو داخل الكونغرس الأمريكي. في وقت تحاول لوبيات مقربة من الجزائر دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى البحث عن مواقع بديلة لأكبر تدريبات عسكرية في إفريقيا بعيدا عن المغرب كمضيف سنوي للتدريبات".

وسبق للجزائر أن أنشأت صندوقا بقيمة 3 ملايين دولار لتمويل أعمال الضغط في دول الاتحاد الإفريقي، وأن أول إجراءات هذا الصندوق ستوجه نحو الدول الإفريقية الصغيرة في غرب القارة، حيث تتهم الجزائر المغرب بتكوين لوبي قوي لصالح مصالحه الجيوسياسية.

وكان الموقع الرسمي للجيش الأمريكي، فقد قال في بيان، إن "المخططون العسكريون المشرفون على مناورات الأسد الإفريقي المرتقب تنظيمها بالمغرب عام 2023، أنهوا تنفيذ جميع التصاميم التقنية، وذلك خلال اجتماعات في المنطقة العسكرية بسوفولك بولاية فيرجينيا الأمريكية" وتابع بأن "المناورات تم تصميمها على أساس أن تُجرى في المغرب باعتبار المغرب شريك للولايات المتحدة في تنظيم وإجراء هذه المناورات، في حين سيتم إجراء مناورات أخرى في 3 بلدان إفريقية، هي تونس والسنغال وغانا".

وأشار المصدر إلى أن” المناورات (من بين أكبر وأضخم المناورات العسكرية التي تُجرى في القارة الإفريقية) ستكون بين 15 مايو/أيار و18 يوليوز/تموز من عام 2023، وستعرف مشاركة العديد من الجيوش من مختلف البلدان الحليفة للولايات المتحدة الامريكية.

وتأتي هاته المؤشرات في ظل تأكيد أمريكي باحتضان المغرب لتدريب الأسد الإفريقي، بعد ضغط كبير من اللوبيات الموالية للجزائر داخل مجلس الشيوخ الأمريكي.

وفي سياق متصل تم الكشف، أمس الاثنين، في وسائل الإعلام الأمريكية، على مضامين ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية بعد توقيع الرئيس الأمريكي على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، وتضمنت الوثيقة تأكيدا على استمرار مناورات الأسد الإفريقي بالمغرب، وهي التي شملت منطقة المحبس الموجودة في الصحراء والقريبة من الحدود الجزائرية، خلال السنتين الأخيرتين.