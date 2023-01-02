هل فكرت الجزائر في خيار الحرب على المغرب؟ في ما استعملت لهجة "التودد والتقرب" لفرنسا

أبدى تبون استعدادا تاما لتجاوز خلافات الماضي مع البلد الذي ظل يحتل الجزائر من عام 1830 إلى غاية عام 1962، مخلفا مليونا ونصف المليون من الشهداء،

استنجد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بحرب الرمال مع المغرب التي انهزم فيها جيش بلاده قبل حوالي 60 عاما، بكي يبرر قطع علاقاته مع المغرب واعتبرها "اعتداء القوات المغربية على جزء من الأراضي الجزائرية في أقصى الجنوب"، معتبرا أنها اختارت الانفصال حتى لا تدخل في الحرب، قبل أن يشدد على أن لا مكان للوساطات من أي دولة في هذا الموضوع.

ويبدو كلام تبون مثار تناقض كبير، فالرجل الذي عاد لحرب مرت عليها 6 عقود ليبرر حالة العداء للمغرب، أبدى استعدادا تاما لتجاوز خلافات الماضي مع البلد الذي ظل يحتل الجزائر من عام 1830 إلى غاية عام 1962، مخلفا مليونا ونصف المليون من الشهداء، وفق ما تؤكده السلطات الجزائرية نفسها، والتي لا زالت تحتفظ بجماجم المقاومين الجزائريين في متاحفها.

واستعمل تبون لهجة العداء مع بلد قال عاهلها في خطاب العرش الأخير في 30 يوليوز/تموز المنصرن "أشدد مرة أخرى بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، لن تكون أبدا حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما، بل نريدها أن تكون جسورا تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى".

وفي المقابل، فإنه يستعمل لهجة "التودد والتقرب" من البلد التي اتقر رئيسها الجزائر معتبرا أن لا وجود لأمّة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، وأضاف خلال 18 شابا من أحفاد المقاتلين الجزائريين في أكتوبر من العام الماضي "كان هناك استعمار آخر، وأنا مندهش بقدرة تركيا على جعل الناس ينسون ماضيها الاستعماري على أراضيهم، في حين يركزون على فرنسا وكأنها كانت المستعمر الوحيد"، ليخلص إلى أن الجزائر تلصق مشاكلها في الفرنسيين.

في ما تفادى تبون الحديث عن كون بلده هي المحتضن الفعلي لجبهة البوليساريو وهي التي توفر لها التمويل والأسلحة، وهي أيضا التي تروج لوجود حرب في الصحراء منذ تدخل الجيش المغربي في معبر الكركارات قبل أكثر من عامين.

في السياق تأتي تصريحات تبون في سياق الانعطافات الحاسمة التي يراكمها المغرب على المستوى الخارجي والداخلي في ملف الصحراء سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا وتنمويا، ما يعني ضياع ملف هو لبّ السياسية الخارجية للجزائر طيلة عقود.

جاء ذلك في حوار له مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، الذي نشر الجمعة الماضي، حيث أكد أن قطع العلاقات مع المغرب صيف العام 2021 كان “نتيجة تراكمات منذ العام 1963”. في إشارة إلى حرب الرمال، مضيفا أن “قطع العلاقات مع المغرب كان بديلا للحرب معه، والوساطة غير ممكنة بيننا”، فيما يبدو أن الجزائر متمسكة بخيار توتير الأجواء ورفض كل الحلول السلمية والعمل على إعادة العلاقات في رد سلبي على حسن النوايا المغربية.