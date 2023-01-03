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السودان تغلق الحدود مع إفريقيا الوسطى"درءا للفتنة والحفاظ على حسن الجوار"

i24NEWS

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نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"
Alex McBride / AFPنائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"

اتهم حميدتي جهات - لم يسمها - خططت لقلب نظام الحكم في إفريقيا الوسطى انطلاقا من داخل الحدود السودانية،

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو حميدتي، اليوم الثلاثاء، إغلاق حدود بلاده مع إفريقيا الوسطى "درءا للفتنة والحفاظ على حسن الجوار"واتهم حميدتي جهات - لم يسمها - خططت لقلب نظام الحكم في إفريقيا الوسطى انطلاقا من داخل الحدود السودانية، وقال إنه "سيتم فتح معسكرات لضبط ورقابة الحدود السودانية مع أفريقيا الوسطى".

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وكان حميدتي، قد اشرف على توزيع معينات الإيواء والسكن للمواطنين في القرى المتضررة جراء الاعتداءات التي تعرضت لها من "مجموعات متفلتة"، في محلية بليل بولاية جنوب دارفور.ومنذ 21 أغسطس/ آب المنصرم، 

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ويشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.

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