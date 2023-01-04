الصومال : مصرع 9 أشخاص في انفجار سيارتين مفخختين وسط البلاد

قال مسؤول الأمن المحلي عبدالله آدم، "هاجم المسلحون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين. استهدفوا منطقة مدنية وتأكدنا من مقتل تسعة أشخاص"

أفاد مسؤولون أمنيون وشهود، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الأربعاء، في هجومين متزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة وسط الصومال.

وقال مسؤول الأمن المحلي عبدالله آدم، "هاجم المسلحون بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين. استهدفوا منطقة مدنية وتأكدنا من أن تسعة أشخاص، جميعهم مدنيون، قتلوا في الانفجارين".

من جهته، قال قائد الشرطة في محاس عثمان نور إن "المسلحيين لجأوا بعد هزيمتهم إلى استهداف المدنيين بشكل يائس، لكن ذلك لن يوقف رغبة الشعب في مواصلة هزيمتهم"، وأضاف "قتلوا مدنيين أبرياء في الانفجارين".

ووقع الاعتداء الذي نُسب لعناصر حركة الشباب الإسلامية المتطرفة في منطقة هيران وسط الصومال حيث أُطلقت عملية واسعة النطاق قبل عدة أشهر ضد الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "حربا شاملة" ضد حركة الشباب التي تخوض منذ 15 عاما تمرّدا داميا ضد الحكومة الفدرالية المدعومة دوليا.

بينما طُردت الحركة من المدن الرئيسية في البلاد، بما فيها مقديشو في 2011، إلا أنها لا تزال تنشط في مناطق ريفية شاسعة في وسط وجنوب الصومال وتشكل تهديدا كبيرا للسلطات.