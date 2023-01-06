المغرب: منظمات وجمعيات أمازيغية تراسل الملك لترسيم رأس العام الأمازيغي عيدا وطنياوعطلة رسمية

الرسالة:"إقرار رأس العام الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا بعطلة مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية، ما من شأنه أن يعيد الانتعاش للأمازيغية"

وجهت 45 منظمة وجمعية مدنية وحقوقية ونسائية أمازيغية، رسالة إلى العاهل المغربي، تطالب فيها بترسيم رأس العام الأمازيغي، الذي يوافق 13 يناير/كانون الثاني من كل عام، "عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية".

وجاء في الرسالة الموقعة من طرف جمعيات تنشط في المغرب وأخرى في بلاد المهجر أن المغرب "على أبواب العام الثاني عشر للاعتراف بالأمازيغية لغة رسمية في الدستور الجديد، إلى جانب اللغة العربية، منذ عام2011، والعام الرابع على اصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والقوانين التنظيمية الخاصة بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وأكثر من عشرين عاما على خطابكم السامي المرجعي الذي اعترف بأمازيغية المغرب بمناسبة عيد العرش منذ سنة 2001".

واشارت الرسالة الموجة للعاهل المغربي إلى أن "نتوجه إلى جلالتكم، بهذه الرسالة، وكلنا أمل في أن يحظى رأس العام الأمازيغية بعنايتكم السامية، ويعطي جنابكم العالي تعليماته السامية لإقرار رأس العام الأمازيغية عيدا وطنيا رسميا بعطلة مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية، ما من شأنه أن يعيد الانتعاش للأمازيغية تماشيا مع روح وفلسفة الدستور وانسجاما مع خطاباتكم السامية".

يذكر أنه سبق للتجمع العالمي الأمازيغي، أن وجه رسالة مماثلة إلى العاهل المغربي من أجل إقرار رأس العام الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها وخلال السنوات الأخيرة دأبت منظمات حقوقية وجمعيات أمازيغية، على المطالبة بإقرار رأس العام الأمازيغية عطلة رسمية.

وقالت الرسالة "بصفتكم رئيسا للدولة ورمزا لوحدة الأمة وضامنا لدوامها واستقرارها، الساهر على احترام دستور المملكة والحريص على الإقرار بكل مقومات التاريخ الجماعي، والهوية الثقافية الوطنية للمغرب، والتي تشكلت من روافد ثقافية متعددة، كما أكدتم على ذلك في خطابكم السامي ليوم 17 أكتوبر 2001 الذي جاء فيه: "إن النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية، لأنه لا يمكن لأي ثقافة وطنية التنكر لجذورها التاريخية. كما أنّ عليها، انطلاقا من تلك الجذور، أن تنفتح وترفض الانغلاق، من أجل تحقيق التطور الذي هو شرط بقاء وازدهار أي حضارة"، وخطابكم السامي بمناسبة احتفالكم وشعبكم الوفي بثورة الملك والشعب لشهر غشت 2021 الذي جاء فيه إن: المغرب مستهدف لأنه دولة عريقة، تمتد لأكثر من 1‌2 قرن فضلا عن تاريخها الامازيغي الطويل وتتولى امورها ملكية مواطنة، منذ ازيد من أربعة قرون، في ارتباط قوي بين العرش والشعب".