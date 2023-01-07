الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة ووالي صفاقس من دون أسبابًا محدّدة

أعلنت الرئاسة في بيان مقتضب، من دون أن تُعطي أسبابًا محدّدة، "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة"،

أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الجمعة، وزيرة التجارة ووالي صفاقس، ثاني مدن البلاد، وسط أزمة اقتصاديّة وانقسامات سياسيّة قويّة.

وأعلنت الرئاسة في بيان مقتضب، من دون أن تُعطي أسبابًا محدّدة، "إنهاء مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة"، كذلك، قرّر سعيّد "إنهاء مهام والي صفاقس فاخر الفخفاخ" الذي كان قد عيّنه في حزيران/يونيو 2022.

والرابحي بن حمزة التي عُيّنت وزيرةً للتجارة وتنمية الصادرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، هي أوّل عضو في حكومة نجلاء بودن يُقيلها سعيّد.

تشهد صفاقس، المدينة الصناعيّة الكبيرة في وسط شرق تونس والبالغ عدد سكّانها مليون نسمة، تظاهرات منذ عام 2021 احتجاجًا على تراكم النفايات في الشوارع والأرصفة، ما يُهدّد الصحّة العامّة.

وتأتي هاتان الإقالتان في سياق توتّر سياسي، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ أن قرّر سعيّد الاستئثار بالسلطات في 25 تمّوز/يوليو 2021 وعيّن لاحقًا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة نهاية العام.

وتعرّضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكمّيات كبرى.