ماذا تعرف عن القرية الفيتنامية في غرب المغرب؟

كان الجنود المغاربة في الفيتنام قد بنوا بين عامي 1956 و1960 بالعاصمة هانوي "باب المغرب" يمثل خير تعبير عن القيم المشتركة بين البلدين.

احتفاء بالصداقة بين الرباط وهانوي، وتزامنا مع العيد الوطني ال77 للفيتنام، تم إقامةنصب تذكاري (باب الفيتنام)، بقريةالسفاري المعروفة بـ"قرية الفيتنام" نواحي مدينة القنيطرة (غرب المغرب) بحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى المغرب والشخصيات مختلفة. ويمثل النصب بابا تقليديا لقرية فيتنامية، بني بالبلاط وزين بزخارف تنين، تم استقدامها من فيتنام وأنماط منحوتة بالحجر. وكان الجنود المغاربة في الفيتنام قد بنوا بين عامي 1956 و1960 بالعاصمة هانوي "باب المغرب" يمثل خير تعبير عن القيم المشتركة بين البلدين.

فما هي قصة "القرية الفيتنامي" في المغرب؟

خلال استعمار فرنسا للمغرب جندت عام 1950، عددا كبيرا من الجنود الشباب المغاربة لمساعداتها في حروبها بمنطقة الهند الصينية(1946-1954)، خاصة معركة "دان بيان فو" في فيتنام التي جرت عام 1954. وعندما انتهت الحرب فضلوا البقاء في الفيتنام ونضموا إلى (جبهة استقلال فيتنام) بقيادة هو تشي مينه، وبهذا وضعت اللبنة الأولى للعالاقات بين المغرب والفيتنام.

وبعد أن انتهت تلك الحرب وجد الجنود المغاربة أنفسهم عالقين في فيتنام، قبل أن ينضم أغلبهم إلى الفيتناميين في حرب الفيتنام، عندما اندلعت حرب الاستقلال في المغرب وجد هؤلاء المغاربة أنفسهم مع الفيتناميين ضد الفرنسيين، على الرغم من أنهم ذهبوا إلى الحرب تحت علم وزي وشارة عسكرية فرنسية.

استقر معظم المغاربة في الفيتنام وانظموا إلى القوات الفيتنامية المناوئة للإحتلالين الفرنسي والياباني بعد انتهاء حرب الفيتنام بقرية "بافي ها طاي" (Bavi Ha Tay)، شمال العاصمة هانوي. وتم بناء بوابة "باب المغرب" ما بين سنتي 1956-1960، حيث ظلت شاهدة على جانب أبيض من فصول الحرب الفيتنام ضد الشعب الفيتنامي. وما تزال البوابة متواجدة إلى يومنا هذا، وهي تشبه في تصميمها المعماري باب السفراء في الرباط، ويحيل بناء المعلمة بطريقة متناسقة وهندسة مغاربية من طرف هؤلاء المجندين، إنما يحيل إلى خلفياتهم غير العسكرية، و على أن أغلبهم فلاحون أو بناؤون أو هما معا اضضطرتهم الظروف المعيشية والاقتصادية إبان الحرب العالمية الثانية والإحتلال الفرنسي إلى التجنيد في صفوف القوات الفرنسية في حرب لاطائل منها إلا الجوع والفقر، وهو الأمر الذي جعل اغلبهم ينضم إلى الفيتناميين بعد اندلاع حرب الاستقلال في المغرب.

تزوج الجنود المغاربة من فيتناميات وكونوا أسرا( سبعة أسر مغربية) وبقوا هناك حتى عام 1972، حين قرر الملك الحسن الثاني عودتهم مع أسرهم إلى المغرب. كان عددهم 85 أسرة. واقترح عليهم الملك الراحل إما توفير وظائف لهم في مدنهم الأصلية، وإما منحهم أراضي في منطقة في غرب المغرب.

فضل الكثيرون منهم الاختيار الثاني، ووكونوا في "قرية الفيتنام" أسرا وأصبح لهم أحفاد، وحتى بعض الأحفاد تزوجوا. زوجات أولئك الجنود جميعهن فيتناميات، التقطن شيئا من العربية، الجنود الآباء عادوا وهم يتقنون الفيتنامية، أما الأبناء فإنهم يتحدثونها بطلاقة، خاصة الذين ولدوا في فيتنام. ملامح الأبناء فيتنامية، وحتى الجيل الثالث انتقلت إليه الملامح الآسيوية.

وبمناسبة تدشين البا في قرية الفيتنام، قال المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، الذي يرأس جمعية الصداقة المغربيةـ الفيتنامية، بإقامة هذا النصب بدوار السفاري على غرار (باب المغرب) المقام في باقي بشمال العاصمة هانوي، مشير إلى أن إقامة "باب الفيتنام" يهدف إلى صيانة وتثمين الذاكرة التاريخية للبلدين، وإبراز تقاسم الماضي المشترك في الكفاح والتضحيات من أجل التحرير والانعتاق من ربقة الاستعمار.

وبدوره، قال الكاتب العام لوزارة الشباب والثقافة والتواصل عبد الله عفيفي إن تدشين هذه المعلمة يعكس متانة العلاقات بين المغرب والفيتنام المعززة بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون.