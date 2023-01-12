المغرب: التوقيع على اتفاقيتي شراكة للتعريف بالإرث الحضاري اليهودي بمدينة تطوان (شمال البلاد)

تم تدشين رواق للذاكرة الوثائقية، والذي يعرض وثائق نادرة ليهود تطوان تؤرخ لمختلف المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية والعلمية والقانونية والتربوية.

على هامش الملتقى الوطني الأول حول "دور اليهود المغاربة في إغناء الذاكرة الجماعية الوطنية"، تم التوقيع، أمس الأربعاء، بمدينة تطوان على اتفاقيتي شراكة للتعريف بالإرث الحضاري اليهودي بشمال المغرب، ولإبراز خصوصيات هذا التراث الذي يعد من بين روافد الثقافة والحضارة بالمغرب، وصيانة وثائق يهود تطوان، ووضع إطار تنظيمي للشراكة بين الأطراف الموقعة بهدف توسيع مجال التعريف بالإرث الحضاري اليهودي لتطوان، والاعتناء بالموروث المادي واللامادي ليهود المدينة.

وخلال الملتقى الذي تم تنظيمه في بلدية تطوان تم تدشين رواق للذاكرة الوثائقية، والذي يعرض وثائق نادرة ليهود تطوان تؤرخ لمختلف المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية والعلمية والقانونية والتربوية.

وبحسب بيان الجهات المنظمة، "تلتزم أطراف الاتفاقية بتنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات علمية مشتركة للتعريف بالتراث الحضاري ليهود تطوان، وتكثيف التعاون والتنسيق لتجميع التراث اليهودي بتطوان وأرشفته وحفظه وصيانته، والسعي لإحداث أرشيف محلي ليهود تطوان وإبرازه بإحداث مستقبلا متحف لحفظ الذاكرة اليهودية بالمدينة"

كما تنص الاتفاقية على إحداث فريق عمل مشترك ضمانا لتحسين تنفيذ محتوى الوثيقة الموقع عليها، لتفعيل برامج التعاون والشراكة والتنسيق.ووقع على اتفاقية الشراكة الأولى مستشار العاهل المغربي رئيس جمعية الصويرة-موكادور أندري أزولاي، ورئيس جماعة تطوان مصطفى البكوري، والرئيس المؤسس لمركز الأبحاث والدراسات حول القانون العبري عبد الله أوزيتان، ومدير كرسي القانون العبري بجامعة محمد الخامس بالرباط فريد الباشا، ورئيس فيدرالية السفرديين بكندا ونائب رئيس فيدرالية السفرديين بالعالم أبراهام العرار.

وتتعلق الاتفاقية الثانية بوضع إطار تنظيمي للشراكة بين الأطراف، من أجل تشجيع الأبحاث والدراسات حول تاريخ اليهود بالشمال، والتعريف بالإرث الحضاري ليهود تطوان والاعتناء بالموروث المادي واللامادي ليهود تطوان.

كما تسعى الأطراف المعنية من خلال الاتفاقية وتلتزم بتنظيم ندوات ولقاءات علمية ومؤتمرات وندوات للتعريف بالتراث الحضاري ليهود الشمال وتكثيف التعاون والتنسيق لتجميع التراث اليهودي بتطوان وأرشفته، وكذا السعي المشترك لإحداث أرشيف محلي وإبرازه بمتحف لحفظ الذاكرة اليهودية بالمدينة.

وتتضمن الاتفاقية بندا يتعلق بإحداث فريق عمل مشترك ضمانا لحسن تنفيذ مذكرة التفاهم، من ممثلي الأطراف الموقعة لتفعيل برامج التعاون والتنسيق المتفق عليه.في ما وقع على الاتفاقية الثانية المستشار الملكي والرئيس المؤسس لجمعية الصويرة-موكادور أندري ازولاي، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي بوشتى المومني، والرئيس المؤسس لمركز الأبحاث والدراسات حول القانون العبري عبد الله أوزيتان، ومدير كرسي القانون العبري بجامعة محمد الخامس فريد الباشا، وممثل الطائفة اليهودية بتطوان ألبيرت حيون.

وجرى التوقيع على الاتفاقيتين بحضور عدد من الشخصيات، من بينهم على الخصوص عامل إقليم تطوان يونس التازي ومنتخبون ومسؤولون قضائيون وأكاديميون وممثلو الطائفة اليهودية وفعاليات ثقافية ومدنية وممثلو مختلف المؤسسات الدينية.