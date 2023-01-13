دول شمال افريقيا تحتفل الجمعة باليوم الأول من العام الأمازيغي الجديد 2973

اعتماد الأول من العام الأمازيغي عيدا وطنيا مغربيا تكريس لاحتفال المغاربة بتاريخهم الطويل الممتد لأكثر من 33 قرنا وجزء لا يتجزأ من تراث المغاربة الأمازيغي

بعبارة “أسقاس أمقاس” والتي تعني سنة أمازيغية سعيدة، انطلقت التهاني والتبريكات في المغرب بمناسبة حلول العام الأمازيغي 2973 من التقويم الجريجوري، وهذا اليوم يسمى بـ"إيض ناير" أي ليلة رأس العام الجديد، والذي يصادف 13 يناير /كانون الثاني من كل عام،ففي مدينة الخميسات، وسط المغرب، أطلقت الحكومة المغربية ما أسمته تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية. في ما تستعد فعاليات من المجتمع المدني غير الحكومي المغربي، لتنظيم أنشطة ثقافية وعلمية وسياسية وغنائية، ترافعا عن المكون اللغوي والثقافي الأمازيغي.

ونعمي كلمة"يناير" وهي مركبة من “ين” وتعني واحد و”ير” وتعني الشهر الأول، وبالأمازيغية “يناير” هي “إخف أوسقاس”، وتعني أيضا أول شهر في الرزنامة الزراعية للبربر الأمازيغ.

وتعتبر الحركة الأمازيغية أن الاحتفال بحلول السنة الأمازيغية، جزء لا يتجزأ من تراث المغاربة الأمازيغي، فاعتماد الأول من العام الأمازيغي عيدا وطنيا مغربيا، يرى النشطاء الأمازيغ، أنه تكريس لاحتفال المغاربة بتاريخهم الطويل الممتد لأكثر من 33 قرنا.هذا بالإضافة إلى أن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء، كما نصت على ذلك المادة الخامسة من الدستور المغربي.

والعام الأمازيغي يبدأ من 950 قبل الميلاد، وبالتالي فإن التقويم الأمازيغي يزيد 950 عاما عن التقويم الميلادي، فمثلا توازي العام الأمازيغي 2973 العام 2023 الميلادية.ويعتقد الأمازيغ أن الاحتفال بـ"يناير" يعزز الآمال بعام سعيد وناجح، وبمرور الزمن، وفي ظل مخاوف الاندثار، باتت لهذه الاحتفالات أهمية نوعية للثقافة والهوية الأمازيغية في مختلف بلدان شمال أفريقيا، باعتبارها وسيلة لإرساء وترسيخ الهوية والثقافة المشتركة لشعوب المغرب الكبير.

وكانت 45 منظمة وجمعية مدنية وحقوقية ونسائية أمازيغية، وجهت رسالة إلى العاهل المغربي، تطالب فيها بترسيم رأس العام الأمازيغي، الذي يوافق 13 يناير/كانون الثاني من كل عام، "عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار باقي الأعياد والعطل الرسمية".

وحتى سنوات قريبة، كان ممنوعا على التونسيين الاحتفال برأس العام الأمازيغية باعتباره تاريخا يحرج السلطة. لكن بعد عام 2011، خرج الأمازيغي للعلن للاحتفال بكل حرية برأس العام الأمازيغي دون خوف، بعد أن كانت تحتفل به في السر وراء جدران المنازل.ويعتمد جميع التونسيين في جميع المحافظات، تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني كبداية التقويم الزراعي، ويعتمدون عليه في تنظيم الأعمال الزراعية الموسمية.

ويربط المؤرخون أصول الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، بالشهر الأول من بداية السنة الفلاحية الأمازيغية “يناير”، وبالتالي يكون الاحتفال في أول يوم منها تفاؤلا بالخير والسعادة والرخاء ووفرة المحاصيل الزراعية.

ويوافق “يِنّاير” بداية ما يعرف باسم “الليالي السود” التي تدوم 20 يوما، وهي من الفترات التي تسجل انخفاضا قياسيا في درجات الحرارة.

وفي ليبيا يحتفل الأمازيغ برأس العام الأمازيغية (2973) الذي يصادف 13 يناير من كل عام وكان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، قد أعلن أن اليوم الخميس سيكون يوم عطلة بمناسبة رأس السنة الأمازيغية، في جميع المناطق الواقعة في نطاق عضويته.

وأشار المجلس في بيان إلى أن القرار يستند لقرارات وحدات الحكم المحلي للمناطق الناطقة بالأمازيغية لسنة 2012 بخصوص عطلة رأس السنة الأمازيغية.

ويحيي أمازيغ ليبيا، السنة الأمازيغية باحتفالات تحمل العديد من المعاني التي ظلّ الأمازيغ يتمسكّون بها، طوال تاريخهم، وتتضمن الاعتزاز بالأرض وخيراتها، والحرص على التعايش مع بقية الثقافات والأعراق.وتشهد المدن الأمازيغية في عدة مناطق في ليبيا التي تتخذ من هذا اليوم يوم عطلة، احتفالات تحمل أجواؤها طابعًا من البهجة ممزوجًا بالعادات والتقاليد الأمازيغية العريقة والمُتوارثة منذ قديم العصور.

وفي سياق الاحتفال بالعام الأمازيغي دعا الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية في الجزائر الهاشمي عصاد، أمس الخميس، بغرداية المجتمع الجزائري إلى التكفل بتراثه اللساني بكل لهجاته، قائلا “أننا مدعوون إلى المحافظة على الموروث الثقافي الأمازيغي الثري لأسلافنا بكل أنواعه وإلى العمل على إثرائه وترقيته”.

وشدد على أن التراث الثقافي الأمازيغي يمثل “عنصرا أساسيا” في هويتنا الجزائرية, مرافعا من أجل تثمين هذا الموروث والمحافظة عليه لتخليد الثقافة والعادات الأمازيغية لدى الأجيال القادمة.وأوضح الأمين العام أنه من خلال “جائزة رئيس الجمهورية التي تمنح كل سنة نعطي الحق لمختلف المشاركين للمساهمة في إثراء تراثنا اللساني القوي بمختلف عناصره وأشكاله التعبيرية”.وأضاف يقول “حاليا نطور شبكة جامعية عبر الجامعات الجزائرية للتكفل بالمسألة اللسانية الأمازيغية.

وأشار في هذا الصدد أنه تم توقيع اتفاقية شراكة بين المحافظة السامية للأمازيغية وجامعة غرداية لتطوير الأبحاث في مجال اللغة والأدب الأمازيغي وإمكانية فتح قسم لهذه اللغة.

صحافي في قناة i24NEWS