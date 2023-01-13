البوليساريو تعقد مؤتمرها 16 لانتخاب أمين عام لها وسط الدعوة إلى الحرب"الخيار الوحيد المتوفر الآن"

يبدو أن زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي (73 عاما)، والذي يحظى بدعم لا غنى عنه من الجزائر، واثق من إعادة انتخابه.

ينطلق اليوم المؤتمر الـ 16 لجبهة البوليساريو تحت شعار “تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة” لإختيار الأمين العام لها، وسط دعوات "بالتوجه الواضح بعد استئناف الكفاح المسلح الذي دخل مرحلة أخرى من كفاحه التحرري وبأن الحرب في الصحراء هي الخيار الوحيد المتوفر الآن”، ويبدو أن رئيس الجبهة إبراهيم غالي (73 عاما)، والذي يحظى بدعم لا غنى عنه من الجزائر، واثق من إعادة انتخابه.

ومن المنتظر أن تشهد أشغال المؤتمر الذي سيمتد ما بين الـ13 و الـ17 من يناير/كانون الثاني الجاري، خلال اليوم الأول، تقديم مداخلات للوفود الأجنبية المشاركة القادمة من إفريقيا، أمريكا اللاتينية ومن أوروبا و آسيا، بحضور "زهاء 2000 مندوب ومشارك وما لا يقل عن 300 شخص يمثلون بلدانا صديقة وشقيقة".

وفي السياق قالت ممثلة جبهة البوليساريو في جنيف أميمة عبد السلام إن "الكلمة الأخيرة ستكون للشعب الصحراوي خلال هذا المؤتمر. منصب الأمين العام ليس حكرا على أحد"، مفندة تقارير صحافية عن صراع لخلافة غالي. وأوضحت "حتى الآن، لا توجد قائمة بالمرشحين لمنصب الأمين العام. هذه مجرد شائعات".

ومن جهته يرى المتخصص في القانون الدولي طاهر الدين العماري، أنه سيعاد انتخاب غالي على رأس جبهة البوليساريو لأنه "إذا قرر المؤتمر استبداله، فسوف يضعف التمثيل الصحراوي". وقال إنه "خيار منطقي لاستمرار القتال الصحراوي"مشيرا إلى أنه الجبهة "تتكيف مع السياق الدولي الجديد"، مستشهدا على وجه الخصوص بتغيير موقف إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، والذي أصبح يتماشى الآن مع موقف المغرب.

ودعا مجلس الأمن الدولي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، إلى استئناف المفاوضات المتعثرة للسماح بـ "حل دائم ومقبول للطرفين" بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".وزار الموفد الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا المنطقة عدة مرات في الأشهر الأخيرة دون إحراز تقدم.

ويقول ممثل الصحراويين في جنوب أفريقيا محمد يسلم بيسات،، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "هذا أول مؤتمر منذ استئناف الكفاح المسلح" نهاية العام 2020.

وخُرق قرار وقف إطلاق نار ساري المفعول منذ العام 1991، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد انتشار القوات المغربية في أقصى جنوب الإقليم لطرد مقاتلي البوليساريو الذين كانوا يغلقون الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا ويعتبرونه غير قانوني، لأنه لم يكن موجودا حين تم الاتفاق مع الرباط.

منذ ذلك الحين، تقول جبهة البوليساريو إنها "في حالة حرب دفاع عن النفس" وأعلنت "منطقة حرب، كل أراضي الجمهورية الصحراوية، بما في ذلك المجال البري والبحري والجوي".