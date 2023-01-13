أطباء إسرائيليون في نيجيريا لمساعدة الأطفال المصابين بسرطان العين

الطبيب الإسرائيلية أرازي:"في نهاية الرحلة، ساعدنا في ندوة مع الأطباء النيجيريين، وعندما اقتربت من نهايتها، بدأنا جميعًا نرقص بسعادة على ما تمكنا من تحقيقه معًا"

قال أطباء إسرائيليون في نيجيريا، اليوم الجمعة، إنهم يتوقعون مساعدة العديد من الأطفال المصابين بسرطان العين باستخدام العلاج الكيميائي المحدد، وقال طبيب العيون المقيم في مركز شيبا الطبي،الدكتور ماتان أرازي، إن "الوفد الذي يقوم بمهمة إنسانية لمدة أسبوع إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، قدم شكلاً من أشكال العلاج الكيميائي الذي يسهل على الأطفال التعامل معه".

وبحس "تايمز أوف إسرائيل، قال ماتان أرازي: "كان علاج هؤلاء الأطفال أمرًا صعبًا ومكافئًا للغاية، والعمل مع الأطباء المحليين لمعالجة هذا المرض الذي يهدد الحياة"وتابع "في نهاية الرحلة، ساعدنا في ندوة مع الأطباء النيجيريين، وعندما اقتربت من نهايتها، بدأنا جميعًا نرقص بسعادة على ما تمكنا من تحقيقه معًا."وقال أزاري: "من المؤسف أن نرى هؤلاء الأطفال يتأخرون عادةً في إصابتهم بمرض متقدم جدًا بسبب العقبات الاجتماعية، مثل الوصول إلى الرعاية والتعليم وتحدي تمويل العلاج".

طريقة العلاج الأحدث - التي يطلق عليها العلاج الكيميائي داخل الهواء - التي يستخدمها الأطباء الإسرائيليون ويدرسونها تقدم جرعات مركزة من الأدوية القاتلة للسرطان مباشرة إلى المنطقة المصابة من العين.

ومن جهته استشاري طب العيون في مستشفى جامعة إيلورين التعليمي في نيجيريا الدكتور دوب بوبولا، إن "البعثة الإسرائيلية ستساعد الأطباء على إبقاء الأطفال على قيد الحياة وسالمة مقلة العين ورؤيتهم آمنة".

في حين أن مرض الورم الأرومي الشبكي - الذي يصيب الأطفال الصغار عادة - نادر على مستوى العالم ، إلا أنه شائع نسبيًا في أجزاء من إفريقيا، ومع ذلك فإن العلاج في الغرب غير كافٍ.