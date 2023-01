خاص: المحاضر الإسرائيلي إيدي كوهين يهنئ حركة القبائل الجزائرية في مؤتمرها الخامس في باريس: أؤمن بحقكم في تقرير المصير

نظمت حركة تقرير المصير في منطقة القبائل والمعروفة اختصارا بـ"ماك" مؤتمرها الخامس في باريس أمس الأحد، وبوصفه صديقا ومتابعا لنضال تلك المجموعة العرقية لإعلان دولتها، قام المستشرق والمحاضر الإسرائيلي د. إيلي كوهين بإلقاء خطاب باللغة الفرنسية تمنى فيه "لشعب القبائل كل النجاح في نضاله من أجل الحرية والاستقلال".

