خاص: المحاضر الإسرائيلي إيدي كوهين يهنئ حركة القبائل الجزائرية في مؤتمرها الخامس في باريس: أؤمن بحقكم في تقرير المصير

أتعاطف مع هذا الشعب الذي يناضل من أجل تقرير مصيره. فهم يمرون تجربة نحن مررناها في حرب استقلال لينالوا دولتهم وهناك الكثير من الشعوب التي تتوق إلى إقامة دولها

نظمت حركة تقرير المصير في منطقة القبائل والمعروفة اختصارا بـ"ماك" مؤتمرها الخامس في باريس أمس الأحد، وبوصفه صديقا ومتابعا لنضال تلك المجموعة العرقية لإعلان دولتها، قام المستشرق والمحاضر الإسرائيلي د. إيلي كوهين بإلقاء خطاب باللغة الفرنسية تمنى فيه "لشعب القبائل كل النجاح في نضاله من أجل الحرية والاستقلال".

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تقع دولة القبائل وفق المتخيل الأمازيغي على الساحل الشرقي الجزائري، وفي سؤال للمحاضر كوهين عن مدى احتمال قبول الجزائر التنازل عن بقعة استراتيجية فوق ترابها، قال: "هذا صحيح، الموقع استراتيجي للغاية. ولكن مثلما يقولون لا بد للقيد أن ينكسر، فالجزائر لا يمكنها أن تحتل شعبا وتقمع شعبا مدى الحياة". وأشار كوهين إلى اعتماد المنتدى حيث وجه كلمة تهنئة، عملا دبلوماسيا دؤوبا.

وفي سؤال وجهته قناة i24news بالعربية لكوهين حول الدافع الذي يقف وراء اهتمامه بقضية القبائل الجزائرية قال "وهل للإنسانية دين وقومية؟ أنا أرى شعبا مظلوما، أنا باحث عندي علاقات مع كثير من الشعوب في العالم ومن بينهم القبائل. أتعاطف مع هذا الشعب الذي يناضل من أجل تقرير مصيره. فهم يمرون تجربة نحن مررناها في حرب استقلال لينالوا دولتهم وهناك الكثير من الشعوب والقوميات التي تتوق إلى إقامة دولتهم كالأكراد إن شاء الله. وأضاف أن "الجزائر تلاحق المنظمة بالمنفى قضائيا وترتكب المجازر بحق نشطائها. أنا أدافع عن الشعب الأمازيغي وعن حقه في تقرير المصير وأتعاطف مع فرحات مهني رئيس الحكومة المؤقتة لمنطقة القبائل في المنفى، واعتبر الجزائر دولة محتلة".

ألا تخشى من أن تجري المقارنة بين موقفك من قبائل الجزائر والموقف من القضية الفلسطينية؟

لا وجه للمقارنة. فالفلسطينيون صحيح ليس كلهم لكن هناك بينهم فصائل إرهابية، والعديد من الدول العربية تعتبر حماس مثلا إرهابية.

يُذكر أن الجزائر صنفت في أيار/مايو 2020 الماك حركة إرهابية. وفي 26 آب/أغسطس أصدرت الحكومة الجزائرية مذكرة توقيف دولية بحق فرحات مهني.

كما تجدر الإشارة إلى أن الجزائر التي تنفي عن القبائل حق تقرير المصير تدعم بقوة حركة البوليساريو الصحراوية التي تطالب بإقامة دولتها المستقلة وتسعى لتحرير الصحراء الممتدة على الشريط الساحلي الغربي للمغرب في حين تعتبرها الأخيرة أرضا مغربية وتقدم للصحراويين حل الحكم الذاتي لإنهاء الصراع.

ووصل العداء بين المغرب والجزائر حد قطع العلاقات من طرف الجزائر التي توجه للشقيقة الجارة اتهاما بالمس بأمنها.