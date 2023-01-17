تندوف: رئيس حزب تونسي يعلن دعمه للبوليساريو ومعاداته للمغرب و"مستعد للتعريف بأطروحة الجبهة في المحافل الدولية"

محمد الكحلاوي:"قضية الصحراء تهمنا من منطلق عربي وإفريقي ودولي، على اعتبار أننا نتبنى فكرا أمميا ونناضل من أجل القضايا العادلة أينما كانت وحيثما وجدت".

أعلن الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي التونسي محمد الكحلاوي، من تندوف حيث حضر المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو، عن دعمه لأطروحة البوليساريومشيرا إلى أن مشاركة حزبه "تأتي من منطلق عدالة هذه القضية" وأنه"مستعد للمساهمة في التعريف بأطروحة الجبهة في مختلف المحافل الدولية" يأتي ذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية المستمرة بين المغرب وتونس بعدما استقبل الرئيس التونسي رئيس الجبهة إبراهيم غالي العام المنصرم.

واعتبر محمد الكحلاوي، في تصريح لوسائل إعلام جزائرية، أن دعم حزبه لأطروحة البوليساريو، يأتي "تماشيا وثوابت الحزب"وتابع بأن "قضية الصحراء تهمنا من منطلق عربي وإفريقي ودولي، على اعتبار أننا نتبنى فكرا أمميا ونناضل من أجل القضايا العادلة أينما كانت وحيثما وجدت".

يذكر أنه سبق للأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي التونسي، أن استقبل، في سبتمبر/أيلول المنصرم، القيادية في البوليساريو النانة لبات الرشيد ، التي زارت تونس، وعبر لها عن دعم حزبه لأطروحة الجبهة.

وبحسب ما أورده إعلام البوليساريو (واص)فقد شكلت رئاسة المؤتمر الـ 16 للجبهة، أمس الإثنين، اللجان الثلاث لمباشرة عملها صبيحة اليوم الثلاثاء، وذلك "بعد المصادقة على التقرير الأدبي و المالي من طرف المؤتمرين بأغلبية مطلقة"و سيعكف المؤتمرون اليوم الثلاثاء، في الجلسة الصباحية على الشروع في عمل اللجان (لجنة القانون الأساسي، لجنة مشروع العمل الوطني و لجنة الرسائل و التوصيات)، و التي من المنتظر أن تختتم أشغالها عشية اليوم لتقدم بعد ذلك للمؤتمر من أجل الٌاقرار المصادقة ، حسب رئاسة المؤتمر .

وكان المؤتمرون قد ناقشوا محتوى التقريرين الأدبي والمالي المقدم من طرف الأمانة الوطنية الذي يضم حصيلة العمل بين مؤتمرين، مشددين على ضرورة تقوية المؤسسة العسكرية، والاهتمامت بالجوانب الإجتماعية للمواطن على غرار الصحة والتعلي، وانتظام الخدماتن ومن المنتظر أن يعلن المؤتمر عن تجديد الثقة في إبراهيم غالي رئيسا للجبهة في ظل عدم وجود اي منافس له.