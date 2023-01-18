لعدم وجود إجماع على إبراهيم غالي: البوليساريو تقرر تمديد مؤتمرها الـ 16 ليومين إضافيين

بدأ الخلاف حول رئاسة جبهة البوليساريو منذ شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم بعد استقالة ممثل الجبهة في أوروبا أبي بشرايا البشير.

قررت جبهة البوليساريو تمديد مؤتمرها الـ 16، المنعقد في تندوف منذ، الجمعة المنصرم، ليومين إضافيين، بسبب عدم وجود إجماع على مرشحها الوحيد إبراهيم غالي للرئاسة، وقال المتحدث باسم البوليساريو إن "الاجتماع المغلق سيستمر إلى حدود يوم الخميس".

وأوضح عضو رئاسة المؤتمر محمد أمبارك محمد أحمد بأن رئاسة المؤتمر قررت تمديده لمدة 48 ساعة إضافية تبدأ من يوم 17 يناير/كانون الثاني الجاري على الساعة 12:00 ليلا، وذلك بعد انقضاء الفترة القانونية.

وكان المنافس الوحيد لإبراهيم غالي شقيق مؤسس الجبهة البشير مصطفى السيد، والذي يشغل حاليا منصب "مستشار لدى رئاسة الجمهورية". قد قرر عدم الترشح لرئاسة البوليساريو نظرا لأنه لا يحظى بدعم من قصر المرادية.

وشهد المؤتمر الذي يحمل اسم أمحمد خداد لحبيب، تحت شعار “تصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة” مشاركة نحو 2000 مندوب وزهاء 300 شخصية قادمة من إفريقيا، أمريكا اللاتينية و أوروبا، وفق مصادر البوليساريو.

وبدأ الخلاف حول زعامة جبهة البوليساريو منذ شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم بعد استقالة ممثل الجبهة في أوروبا أبي بشرايا البشير.