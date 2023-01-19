كان الأمير هشام قد توجه إلى العاصمة التونسية للمشاركة في ندوة دولية من تنظيم الشهرية الفرنسية الشهيرة “لوموند دبلوماتيك” حول"الربيع العربي"

منعت السلطات التونسية، اليوم الخميس، دخول ابن عم العاهل المغربي الأمير هشام العلوي إلى أراضيها، حيث كان مقررا أن يشارك في ندوة ثقافية حول الربيع العربي، وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها ترحيل الأمير من تونس في حادث مشابه عام 2017، وفق ما أفادت صحيفة القدس العربي.

وكان الأمير هشام قد توجه إلى العاصمة التونسية للمشاركة في ندوة دولية من تنظيم الشهرية الفرنسية الشهيرة “لوموند دبلوماتيك”، وبمجرد وصوله إلى المطار مساء اليوم الخميس، منعته الشرطة التونسية من دخول البلاد دون تقديم تبريرات. ورافقه مجموعة من أفراد الشرطة بلغ عددهم عشرة إلى غرفة خاصة في انتظار ترحيله على متن طائرة متوجهة إلى مدينة الدار البيضاء المغربية، وهي الطائرة التي أتى على متنها.

وتوجد رفقته زوجته مليكة بن عبد العالي. ومن المنتظر أن تعود طائرة الخطوط الملكية المغربية إلى الدار البيضاء هذه الليلة.

وفي اتصال مع “القدس العربي”، قال الأمير هشام إن “معاملة الشرطة كانت لائقة وباحترام، ولكن بدون تبرير مبرر مقنع للمنع خاصة وأنه كان سيحضر ندوة ثقافية تتحدث عن الربيع العربي”