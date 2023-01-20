في انتظار الإعلان عن المرشح الفائز برئاسة البوليساريو المؤتمر 16يوافق على"تصعيد الحرب"ضد المغرب

الجبهة ملتزمة "بالكفاح المسلح كأداة للدفاع عن حقوقها واستعادة السيادة" على حد تعبيره.ويشمل "برنامج العمل الوطني" على خطة عمل البوليساريو للثلاث سنوات القادمة.

كما كان متوقعا تم تمديد المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو إلى غاية اليوم الجمعة، في خلافات على تولي منصب الرئيس بين إبراهيم غالي والبشير مصطفى السيد، حيث انطلقت صباح اليوم العملية الانتخابية في 24 مكتبا، حيث وافق المؤتمر على "برنامج العمل الوطني" والذي ينص على تصعيد "الحرب" المعلنة من قبل الجبهة ضد المغرب.

وقال المتحدث باسم المؤتمر محمد سيداتي لوكالة الأنباء الإسبانية إيفي "تمت الموافقة على خطة العمل الوطنية، على أن يكون الكفاح المسلح هو المحور الرئيسي"، وتابع أن الجبهة ملتزمة "بالكفاح المسلح كأداة للدفاع عن حقوقها واستعادة السيادة" على حد تعبيره.ويشمل "برنامج العمل الوطني" على خطة عمل البوليساريو للثلاث سنوات القادمة.

يذكر أن مؤتمر البوليساريو تم تمديده للمرة الثانية، بسبب عدم التوافق على قائد جديد للجبهة ، ويتنافس على المنصب، مرشحان هما إبراهيم غالي، والبشير مصطفى السيد لعهدة من ثلاث سنوات، وكلاهما يتمتع بالخبرة العسكرية التي وافق عليها أعضاء المؤتمر كشرط أساسي لمنصب الأمين العام.