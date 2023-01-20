الغابون: وفاة وزير الخارجية إثر إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء

تم نقل الوزير إلى مستشفى عسكري فاقدا للوعي وتوفي لاحقا، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل جهود الأطباء والكادر الطبي لم يتكمنوا من إنقاذه.

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن بيان حكومي ومصدر في المكتب الرئاسي بوفاة وزير خارجية الغابون ميكائيل موسى أدام، اليوم الجمعة، إثر إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء في ليبرفيل.

وبحسب المصدر: تم نقل الوزير إلى مستشفى عسكري فاقدا للوعي وتوفي لاحقا، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل جهود الأطباء والكادر الطبي لم يتكمنوا من إنقاذه.

وقالت الحكومة الغابونية في بيان، " توفي أدامو رغم الجهود التي بذلها متخصّصون لإنعاشه"، بينما قال مصدر مقرب من الرئاسة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "جلس في بداية اجتماع الحكومة وبدأ يشعر بتوعك".

وعقب وفاته، وصف الرئيس بونغو الوزير الراحل على تويتر بأنه "دبلوماسي عظيم ورجل دولة حقيقي". وأضاف "بالنسبة إليّ، كان قبل كل شيء صديقا مخلصا وكنت دائما أعتمد عليه. إنها خسارة كبيرة للغابون".

يشار إلى أن موسى أدامو وُلد في مدينة ماكوكو في شمال شرق البلاد عام 1961 وبدأ عمله كمقدم برامج في التلفزيون الوطني.