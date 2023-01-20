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اعادة انتخاب إبراهيم غالي رئيسا لجبهة البوليساريو لولاية ثالثة

i24NEWS

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إبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو ، يحضر مؤتمر البوليساريو في مخيم الداخلة للاجئين الذي يقع على بعد حوالي 170 كم جنوب شرق مدينة تندوف الجزائرية ، في 13 يناير. 2023
AFPإبراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو ، يحضر مؤتمر البوليساريو في مخيم الداخلة للاجئين الذي يقع على بعد حوالي 170 كم جنوب شرق مدينة تندوف الجزائرية ، في 13 يناير. 2023

بحسب مفوضية الانتخابات، حصل إبراهيم غالي على 1253 صوتا ، في ما حصل منافسه البشير مصطفى السيد على 563 من أصوات.

 أعيد انتخاب إبراهيم غالي أحد مؤسسي جبهة البوليساريو، اليوم الجمعة، لولاية ثالثة رئيسا للجبهة، بنسبة 69 في المئة من أصوات أعضاء المؤتمر الـ 16 البالغ عددهم 2097.وبحسب مفوضية الانتخابات، حصل غالي على 1253 صوتا ، في ما حصل منافسه البشير مصطفى السيد على 563 من أصوات بنسبة 31 في المئة.

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وستتواصل المرحلة الثانية من الإنتخابات غدا السبت لإختيار أعضاء مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، حيث يتنافس 108 مترشحا على هذا المنصب .

وتولى ابراهيم غالي رئاسة جبهة البوليساريو منذ يوليو/حزيران من عام 2016، بعد وفاة محمد عبد العزيز. 

وكان المؤتمر 16 لجبهة البوليساريو قد تم تمديد للمرة الثانية بعد في خلافات على تولي منصب الرئيس بين إبراهيم غالي والبشير مصطفى السيد، حيث انطلقت صباح اليوم العملية الانتخابية في 24 مكتبا، حيث وافق المؤتمر على "برنامج العمل الوطني" والذي ينص على تصعيد "الحرب" المعلنة من قبل الجبهة ضد المغرب.

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