الجزائر تصدر "تأشيرة التسوية" للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب البلاد

ومن بين الترتيبات التي باشرتها السلطات الجزائرية، مؤخرا، لصالح السياح الأجانب "تأشيرة التسوية" التي استبدلت التأشيرة العادية حتى لا يحتاج المتقدمون وقتا طويلا

من أجل تعزيز قطاع السياحة، خصصت الجزائر "تأشيرة التسوية" للسياح الأجانب الراغبين في زيارة جنوب البلاد، فضلا عن فتح خط جوي مباشر بين باريس وولاية جانت.

ومن بين الترتيبات التي باشرتها السلطات الجزائرية، مؤخرا، لصالح السياح الأجانب "تأشيرة التسوية" التي استبدلت التأشيرة العادية حتى لا يحتاج المتقدمون وقتا طويلا، ويمكن للسياح الأجانب لزيارة بتنسيق عن طريق وكالات السياحة المحلية المعتمدة.

في السياق ذاته، يحفز فتح الخط الجوي باريس (فرنسا) جانت (جنوب الجزائر) السياح على التوافد لزيارة جنوب البلاد، عبر هذا الخط الجوي المباشر الذي أطلق منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فيما تم تصنيف هذه الخطوة بمثابة إضافة جديدة في سياق تنشيط السياحة بالمنطقة.

Ludovic MARIN / AFP الجزائر

وبالتالي ، تهدف هذه التسهيلات الجديدة إلى إنعاش السياحة، التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، من خلال تقييد وعدم تسهيل استكشاف البلاد على الزائرين، وتعد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا تستقبل سائحين أقل بكثير من جيرانها المغرب وتونس، وتعتمد بدلاً من ذلك على عائداتها من النفط والغاز.

RYAD KRAMDI / AFP بحر في الجزائر

وتساهم السياحة بنسبة 1.5 ٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة الواقعة في شمال إفريقيا ، وهو أقل بكثير من البلدان المجاورة. يساهم قطاع السياحة في تونس ، على سبيل المثال ، بنسبة 14٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.