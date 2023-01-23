رئيس البوليساريو يتهم مدريد والاتحاد الأوروبي بتغليب مصالح الرباط ويعترف بفارق القوة مع الجيش المغربي

"عناصر البوليساريو كانوا يعتقدون أنهم يتعاملون مع عالم عادل يحترم القانون الدولي، لكن 30 عاما أظهرت العكس، إنه أمر محبط لتجاهل المجتمع الدولي والأمم المتحدة"

أقر رئيس البوليساريو إبراهيم غالي أن المغرب بالفارق الكبير في القوة مع الجيش المغربي والجبهة، وخاصة استخدام الطائرات المسيرة التي تتصدى لمسلحي الجبهة خلف الجدار الأمني، مشيرا إلى تواجد "اختلال كبير في التوازن، وبين حركة تحرير وجيش مجهز بكل الوسائل"، وأضاف أن الجبهة "سيتكيفون تدريجيا مع الوضع الجديد الذي تتطلبه الحرب".

واعتبر غالي أن "العودة إلى السلاح" عام 2021 بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع الأمم المتحدة عام 1991، لم تكن متوقعة، مضيفا أن عناصر البوليساريو "كانوا يعتقدون أنهم يتعاملون مع عالم عادل يحترم القانون الدولي، لكن 30 عاما أظهرت العكس، إنه أمر محبط"، على حد توصيفه، مشتكيا من "تجاهل" المجتمع الدولي والأمم المتحدة للجبهة" وتابع "يجب أن نتكيف مع شعار المؤتمر السادس عشر مستقبلا"، الذي تحدث عن تكثيف "الكفاح المسلح".

وعاد غالي لانتقاد موقف الحكومة الإسبانية المُعبر عنه من طرف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مارس/آذار من عام 2022، حين أعلن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الأكثر جدية وواقعية ومصداقية، واصفا الأمر بأنه "الخيانة الثانية للصحراويين بعد ما جرى قبل 50 عاما"، أي عندما انسحبت قواتها من الصحراء ليستردها المغرب.

وفي معرض هجومه تجاوز حكومة مدريد إلى بروكسل مركز صنع قرار الاتحاد الأوروبي، بأن الأخير يسعى إلى تغليب مصلحة المغرب على حساب البوليساريو. وفي ذلك إشارة الدفع القوية للجزائر لقيادات جبهة لتصريف المواقف السياسية قصر المرادية تجاه إسبانيا التي اتخدت موقفا حاسما في ملف الصحراء وقطع مع عقود من اللعب خلف الستار ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو الاتحاد الأوروبي الذي كان ممثله السامي جوزيف بوريل في زيارة للمغرب متعهدا في رفع نسق التعاون إلى مستويات قوية مع الرباط.

وأعيد انتخاب إبراهيم غالي أحد مؤسسي جبهة البوليساريو، اليوم الجمعة، لولاية ثالثة رئيسا للجبهة، بنسبة 69 في المئة من أصوات أعضاء المؤتمر الـ 16 البالغ عددهم 2097.وبحسب مفوضية الانتخابات، حصل غالي على 1253 صوتا ، في ما حصل منافسه البشير مصطفى السيد على 563 من أصوات بنسبة 31 في المئة.

وفي السياق قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال افتتاحه لقاء الحكومة والولاة إن "لن نتخلى عن قضية الصحراء مهما كان الثمن، لأنها قضية مبدئية بالنسبة للجزائر، سنناضل بكل قوتنا من أجل القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية وجميع القضايا العادلة في العالم، وهذه هي سياسة بلادنا".