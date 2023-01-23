المغرب: البرلمان بمجلسيه يقرر مراجعة العلاقة مع نظيره الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل

قرر البرلمان المغربي اعتبارا من اليوم الإثنين، إعادة النظر في العلاقات التي تجمعه مع نظيره الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة،

قال البرلمان المغربي( مجلس النواب ومجلس المستشارين) في بيان، إنه قرر اعتبارا من اليوم الإثنين، إعادة النظر في العلاقات التي تجمعه مع برلمان الاتحاد الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، وعبر عن إدانته لـ”المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة”.

وأشار البيان إلى أن توصية البرلمان الأوروبي تعتبر”تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معربا عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة”معربا عن ”خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ”. و”يَأْسَفُ لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة”.

وفي السياق قالت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، إن "المغرب دولة ذات سيادة وأنها ترفض تلقي أوامر من أي جهة خارجية” لكن في نفس الوقت، يبقى المغرب حريصا على علاقته مع الاتحاد الأوربي الذي منحه وضع الشريك المتميز في الشراكة الأوربية”. وأضافت أن "هذه الشراكة يجب أن تكون على أساس مبدأ “رابح رابح، وليس استعمار جديد”. وأوضحت خلال مداخلة في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان اليوم حول قرار البرلمان الأوربي ضج وضعية حقوق الانسان في المغرب “لا ننتظر دروسا من أحد، بشأن حقوق الانسان”.

وعبر عن رفضه ”استغلالَ وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة”.

ومن جهتها قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن "قرار البرلمان الأوربي الذي انتقد وضعية حقوق الانسان في المغرب، يقف وراءه “بلد كنا نعتقد أنه صديق لكن رائحة الغاز أفقدته وعيه وصوابه”. ولم يكشف التويزي عن اسم البلد الأوربي المعني. وأشار التويزي خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان خصصت للرد على قرار البرلمان الأوربي، إن المغرب لم يعلن الحرب على أي دولة من دول الاتحاد الأوربي حتى يعمل البرلمان الأوربي على صياغة قرار “تحت الطلب”، ضد المغرب.

وانتقد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غياث، قرار البرلمان الأوربي الذي انتقد وضعية حرية الصحافة وحقوق الانسان في المغرب، ووجه اتهامات برشوة أعضاء من البرلمان الأوربي، وقال غياث “ليس لنا بترول وغاز حتى نشتري ذممكم”. وتسائل “هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”. وذلك في إشارة إلى اتهامه الأوربيين بخدمة أجندة جزائرية ضد مصالح المغرب.

وقال غياث في جلسة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس المستشارين اليوم ردا على قرار البرلمان الأوربي ضد المغرب، إن أغلبية أعضاء البرلمان الأوربي من الحزب الشعبي الأوربي غابوا عن الجلسة التي اتخذ فيها قرار ضد المغرب، لأنهم رفضوا المشاركة في عملية “ظاهرها الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وفي طياتها دسائيس ومصالح”.

وكانت الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، قد انطلقت وانطلقت بعد ظهر اليوم الإثنين.