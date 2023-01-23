الجزائر: مقتل ضابطين ورتيب في تحطم مروحية عسكرية

أشار البيان إلى أن رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة "امر بفتح تحقيق في أسباب وظروف هذا الحادث".

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم الإثنين، أنّ طاقم طائرة مروحية من نوع +أم أي 171 مكوناً من ثلاثة أفراد قُتلوا في تحطّم طائرتهم مخلال "مهمة تدريبية" بولاية عين الدفلى على بُعد نحو 200 كلم جنوب غرب العاصمة، في ما أمر رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة "امر بفتح تحقيق في أسباب وظروف هذا الحادث".

وأوضح البيان أنّ القتلى هم "العقيد مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب شبوع أسامة".

ووقعت حوادث جوية عدّة لمروحيات وطائرات مدنية وعسكرية في السنوات الأخيرة في الجزائر، آخرها في آذار/مارس حيث قُتل طيار إثر تحطم طائرته المقاتلة من نوع "ميغ 29" في وهران بغرب البلاد.

وكانت أسوأ كارثة جوية حديثة وقعت في نيسان/أبريل 2018 عندما تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إليوشن-76 بعيد إقلاعها من قاعدة بوفاريك في جنوب الجزائر العاصمة، ما أسفر عن مقتل 257 شخصاً معظمهم من العسكريين وأفراد عائلاتهم.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2020 قُتل ثلاثة ضباط في البحرية الجزائرية في حادث تحطم مروحية قبالة تيبازة قرب الجزائر العاصمة.

وفي كانون الثاني/يناير من نفس السنة تحطّمت طائرة عسكرية مقاتلة خلال طلعة تدريبية ليلية في شرق البلاد ما أدى إلى مقتل طيارَيها.

وأسفر حادثا مروحيتين عسكريتين في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2017 عن مقتل خمسة أشخاص.