الولايات المتحدة تجدد موقفها بشأن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء في المغرب

ميشال سيسون:“أولوية الولايات المتحدة هي دعم مسار ذي مصداقية يؤدي إلى حل مشرف ومستدام للنزاع حول الصحراء، يحظى بدعم المجتمع الدولي”.

جددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، اليوم الأربعاء بالرباط، دعم الولايات المتحدة لمخطط المغرب بشأن الحكم الذاتي، باعتباره حلا جادا وذا مصداقية وواقعيا للنزاع حول الصحراء، وقالت إن“أولوية الولايات المتحدة هي دعم مسار ذي مصداقية يؤدي إلى حل مشرف ومستدام للنزاع حول الصحراء، يحظى بدعم المجتمع الدولي”.

وأشارت سيسون، خلال ندوة صحفية عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى أن بلادها تدعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا، وأضافت سيسون “ناقشنا دعمنا القوي لجهود حفظ السلام التي تبذلها بعثة المينورسو، وأهميتها في الحفاظ على شروط مسلسل السلام تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وكانت ميشال سيسون، التي قامت بزيارة للجزائر، أول أمس الثلاثاء،قد قالت إن بلادها "تدعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، للمضي قدمًا من أجل التوصل لحل دائم" وتابعت "الحل السياسي أمر مهم لتعزيز مستقبل سلمي ومزدهر لشعب الصحراء الغربية والمنطقة".وأضافت "نحن ندعم بقوة بعثة مينورسو لحفظ السلام ولعملية حفظ السلام، ونقدر مساهمات مينوسرو في الحفاظ على الظروف اللازمة للنهوض بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة مع التركيز على حل مستدام في الصحراء الغربية".

وبحسب سيسون فإن إدارة بايدن تركز على دعم عملية سياسية ذات مصداقية تحت قيادة ستافان دي ميستورا من أجل حل دائم ولائق، مؤكدة أن "الملاحظين سيستمرون في رؤية الدعم والدبلوماسية النشطة للولايات المتحدة لدعم جهود المبعوث الأممي".