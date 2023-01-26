مقتل قيادي كبير في تنظيم "داعش" بغارة أميركية في الصومال

سؤول أميركي، اليوم الخميس، إن قياديا في تنظيم "داعش" يدعى بلال السوداني و "نحو عشرة أشخاص" مرتبطين بالتنظيم قتلوا، أمس الأربعاء، في غارة أمريكية في الصومال

قال مسؤول أميركي، اليوم الخميس، إن قياديا في تنظيم "داعش" يدعى بلال السوداني و "نحو عشرة أشخاص" مرتبطين بالتنظيم قتلوا، أمس الأربعاء، في غارة أمريكية في الصومال، لم تسفر عن أي إصابات سواء في صفوف المدنيين أو بين الجنود الأمريكيين.

وأشار وزير الدفاع لويد أوستن وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين إلى أن هذه العملية التي قررها الرئيس جو بايدن واستعدت لـ "عدة أشهر" ،

وبحسب مسؤول في الإدارة الأميركية فإنّ عملية الإنزال جرت في منطقة جبلية في شمال الصومال وكان هدفها إلقاء القبض على القيادي الجهادي، لكنّ معركة بالأسلحة النارية دارت بين العسكريين الأميركيين والمسلّحين الجهاديين مما أسفر عن مقتل السوداني وعشرة من رفاقه.