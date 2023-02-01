العاهل المغربي يشيد بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية مع إسبانيا

رئيس الحكومة الإسبانية، يُخطط لتنفيذ البادرة التي كان قد عزم عليها رئيس الحكومة الإسبانية السابق، ماريانو راخوي، المتعلقة بافتتاح معهد "سيرفانتيس"

أشاد العاهل المغربي في اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة الإسبانية بيديو سانشيز، اليوم الأربعاء، بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة من الشراكة الثنائية، في سياق من التشاور والثقة والاحترام المتبادل، وذلك منذ اللقاء الذي جرى في 07 أبريل/نيسان 2022 بينهما، حيث تم تفعيل الالتزامات التي تضمنها البيان المشترك المعتمد بهذه المناسبة بشكل جوهري.

وفي هذا السياق، نوه العاهل المغربي بانعقاد الدورة الثانية عشرة من الاجتماع رفيع المستوى المغرب-إسبانيا يومي 1 و2 فبراير/شباط الجاري، بعد ثماني سنوات على عقد آخر دورة من هذه الآلية المؤسساتية.

وفي السياق صحيفة "ذا أوبجيكتيف""The Objective" الإسبانية، إن رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، يُخطط لتنفيذ البادرة التي كان قد عزم عليها رئيس الحكومة الإسبانية السابق، ماريانو راخوي، المتعلقة بافتتاح معهد "سيرفانتيس" التابع لوزارة الخارجية، في مدينة العيون بالصحراء المغربية، دون أن يتم تنفيذها أنذاك بسبب احتجاجات جبهة البوليساريو.

وحسب ذات المصدر، فإن سانشيز قد يقوم بهذه البادرة الجديدة لصالح المغرب، خلال الاجتماع الرفيع المستوى الذي سيجمع بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ابتداء من ،اليوم الأربعاء،، وهو الاجتماع الذي سيدوم ليومين، وسيشهد توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضافت الصحيفة الإسبانية المذكورة، إن معهد "سيرفانتيس"، بالرغم من أنشطته الثقافية، إلا أنه يُعتبر معهد تابع لوزارة الخارجية الإسبانية، وبالتالي فإنه يُعتبر مؤسسة رسمية لإسبانيا، وافتتاحه في مدينة العيون سيُعتبر بمثابة اعتراف إسباني بسيادة المملكة المغربية على الصحراء وتدعيما لموقف مدريد الجديد الداعم لمقترح الحكم الذاتي التي تُقدمه الرباط لحل نزاع الصحراء بشكل نهائي.

وأشارت "ذا أوبجيكتيف" إلى أن حكومة ماريانو راخوي، كانت هي أول من باردت للقيام بمحاولة افتتاح معهد "سيرفانتيس" الإسباني في مدينة العيون منذ سنوات، بهدف تخفيف الضغط المغربي عليها بشأن قضية الصحراء، إلا أن المشروع لم يتم تنفيذه، بعد تقديم "البوليساريو" احتجاج رسمي للحكومة الإسبانية.

ويتوقع أن تصل الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الرباط، مع وفد يترأسه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، إضافة إلى عدد من الوزراء، مثل وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، ووزير الداخلية، فيرناندو غراندي مارلاسكا، ووزراء آخرون في مختلف القطاعات.

وسيشهد هذا الاجتماع الرفيع المستوى الذي يجري عقده بعد غياب لعدة سنوات، حيث كان آخر اجتماع رفيع بين البلدين قد حدث في 2015، (سيشهد) توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات حيوية مشتركة بين الرباط ومدريد، مثل الهجرة والارهاب والعلاقات التجارية ومستقبل المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، والجمارك التجارية بكل من سبتة ومليلية.