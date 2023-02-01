حصري لـ i24NEWS : تحقيق في صلات بين جبهة البوليساريو وحزب الله

نظمت جبهة البوليساريو، التي تتخذ من تندوف في الجزائر مقرا لها، شبكة واسعة النطاق لغسيل الأموال غير المشروعة مقرها إسباني ، وكيف ترتبط بحزب الله اللبناني.

كشف تقرير حصري لمراسل قناة i24NEWS للشؤون الأمنية ماتياس أنبر، مساء اليوم الأربعاء، كيف عملت جبهة البولبساريو، التي تتخذ من تندوف في الجزائر مقرا لها، على تنظيم شبكة واسعة النطاق لغسيل الأموال غير المشروعة مقرها إسباني ، وكيف ترتبط بحزب الله اللبناني.

من خلال الوصول إلى تقرير من قبل وكالة استخبارات غربية لم تذكر اسمها كتبه محققون ماليون، بالإضافة إلى تقارير من قوات الحرس المدني الإسبانية، وتمكن مراسل الشؤون الأمنية للقناة من تحديد أحمد عبد الرحمن باعتباره العقل المدبر وراء الحوالة - وهي طريقة غير رسمية لتحويل الأموال من خلال السماسرة.

بصفته زعيم الحوالة، الملقب بـ "الطير" ، كان لدى عبد الرحمن علاقات وثيقة جدًا بقادة جبهة البوليساريو ، حيث وجد كشف لى أن عبد الحمن لديه شبكات منظمة من تندوف إلى أوروبا وخارجها، بما في ذلك في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأظهر ماتياس انبر في تقريره أن عبد الرحمن كان جالس في مقهى في بلد أوروبي لم يذكر اسمه، حيث التقى برجل أعمال لبناني من "القرض الحسن"الذراع المالي لحزب الله - وأعلن ولاءه له.

وقال عميل استخبارات أوروبي سابق يُشار إليه باسم "O" لـ i24NEWS:"أنا أحب حزب الله. على الرغم من النضال في لبنان، إلا أنني أحب ما يفعله. حزب الله مميز. أنا سني، ومع ذلك أحبه لأن رجاله يحفظون كلمتهم. لقد أثبتوا قوتهم في حرب عام 2006 ضد إسرائيل ... الدول تخاف منهم" وتابع "إذا لم يدرك الأوروبيون هذه المشكلة اليوم، فسيكون الأوان قد فات غدًا".