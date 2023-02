الفنان الفرنسي اليهودي باتريك برويال يزور مسقط رأسه في مدينة تلمسان بالجزائر بعد 50 عاما من الحظر

وصل الفنان الفرنسي اليهودي باتريك برويال إلى مدينة تلمسان بالجزائر رفقة والدته اوغستا، في زيارة ستستمر خمسة أيام، والتي ستشمل بشكل خاص العودة إلى الحي الذي ولد فيه ومدرسة طفولته، كما سيزور الجزائر العاصمة أيضا، بعد أن كان في "القائمة السوداء للشخصيات غير المرغوبة بها من طرف السلطات الجزائرية، رغم سماح الجزائر لفنانين فرنسيين من أصول جزائرية يهودية بالقدوم إليها، في ما توجهت الأنظار إلى الفنان اليهودي الفرنسي “اونريكو ماسيساس” الذي غادر مسقط رأسه بقسنطينة من أزيد من 59 عاما رفقة “الأقدام السوداء”.

