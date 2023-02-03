الولايات المتحدة تحث حلفاء الشرق الأوسط على طرد مجموعة فاغنر الروسية من إفريقيا

تقوم الإدارة الأمريكية بدفعة واسعة النطاق ضد المرتزقة. شملت فرض عقوبات جديدة على مجموعة «فاغنر» في الأشهر الأخيرة بسبب توسع دورها في الحرب في أوكرانيا

افادت وكالة الأنباء الأميركية "أسيوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين إقليميين إن الولايات المتحدة تحث حلفائها في الشرق الأوسط على العمل على طرد مجموعة "فاغنر" الروسية شبه العسكرية من ليبيا والسودان اللتين تضربهما الفوضى حيث توسعت في السنوات الأخيرة، في ما تقوم إدارة الرئيس جو بايدن بدفعة واسعة النطاق ضد المرتزقة. شملت فرض عقوبات جديدة على مجموعة "فاغنر" في الأشهر الأخيرة بسبب توسع دورها في الحرب في أوكرانيا.

ووصفت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» المجموعة مملوكة للمتنفذ الأوليغارشي الروسي يوفغيني بريغوزين، الحليف الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها تعمل نيابة عن وزارة الدفاع الروسية. فيما ينفي الكرملين وجود أي صلة بها.

في السودان، ارتبط "فاغنر" في الأصل بالرجل القوي السابق عمر البشير ويعمل الآن مع القادة العسكريين الذين حلوا مكانه. وهي مرتبطة في ليبيا بالقائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر، قال مسؤولون إقليميون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل منذ شهور مع القوى الإقليمية مصر والإمارات للضغط على القادة العسكريين في السودان وليبيا لإنهاء علاقاتهم مع الجماعة.

وكان دور المجموعة في ليبيا والسودان محوريًا في المحادثات بين مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ومسؤولين في مصر وليبيا في يناير/كانون الثاني المنصرم، بينما ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أيضًا فاجنر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في رحلة أواخر يناير/كانون الثاني المنصرم إلى القاهرة.

وكانت مجموعة "فاغنر" قد نشرت آلاف النشطاء في دول أفريقية وشرق أوسطية بما في ذلك مالي وليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا. ويقول المحللون إن هدفها في أفريقيا هو دعم المصالح الروسية وسط الاهتمام العالمي المتزايد بالقارة الغنية بالموارد. بينما اتهم خبراء حقوقيون يعملون مع الولايات المتحدة في 31 يناير/كانون الثاني المنصرم المجموعة الروسية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في مالي، حيث تقاتل إلى جانب القوات الحكومية.