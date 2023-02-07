جبهة البوليساريو تهدد المغرب من إسبانيا: "لن يكون هناك سلام حتى يتم إنهاء استعمار الصحراء"

"لن يكون هناك أي مؤشر على الاستقرار والسلام والأمن في شمال إفريقيا إذا لم يتم حل تصفية استعمار الصحراء الغربية، طالما لم يُسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره"

قال مندوب جبهة البوليساريو في إسبانيا، عبد الله عربي، لحكومة إسبانيا إنه "لن يكون هناك أي مؤشر على الاستقرار والسلام والأمن في شمال إفريقيا إذا لم يتم حل تصفية استعمار الصحراء الغربية"مشددا على أنه "طالما لم يُسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، فإن تصعيد التوتر في المنطقة لن يتوقف" بحسب ما أوده الموقع الرسمي"الصحراوي" للبوليساريو.

واشار مندوب البوليساريو ، في بيان، إلى أن "الاجتماع رفيع المستوى الإسباني المغربي، لم يكن ممكنا إلا بموافقة النظام المغربي ردا على موقف رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز ، فيما يتعلق بالصحراء الغربية، عندما دافع عن مدى ملاءمة الحل الذي اقترحه المغرب، متجاهلا أن الأمر يتعلق بإنهاء استعمار غير مكتمل من قبل إسبانيا، التي لا تزال القوة الإدارية للمنطقة".

وتصر البوليساريو على أنه "طالما لم يُسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال، فإن تصعيد التوترات في المنطقة لن يتوقف، وأن الجمهورية الصحراوية الديمقراطية هي ضمان للاستقرار، وأن الحرية والمستقل هو الحل ، لأن الاعتراف بوجوده يعني وقف العلاقات التبعية مع المغرب للابتزاز والفساد".

وبهذا المعنى، يشير عبد الله عربي إلى أن إسبانيا يجب أن تدعم دعمها لستافان دي ميستورا في عمله كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة و "تتولى المركزية التي تتوافق معها في إنهاء استعمار الإقليم"، وتابع عبد الله عربي" أن رئيس الوزراء و 11 وزيراً من حزبه قد وقعوا عدة اتفاقيات في مواضيع مختلفة. بين الاتفاقيات التجارية وسياسة الهجرة، لم يكن هناك وقت للحديث عن الوضع المقلق لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".