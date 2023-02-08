الخارجية الجزائرية تستدعي سفيرها لدى باريس للتشاور وتوجه مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الفرنسية

أدانت الجزائر بشدة انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية تسلّل غير مشروعة لرعية جزائرية،

استدعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، سفير بلاده لدى فرنسا بشكل فوري للتشاور، بعد مُشاركة دبلوماسيين وقنصليين ورجال أمن فرنسيين في تهريب الناشطة والصحافية أميرة بوراوي من تونس إلى فرنسا بطريقة غير شرعية "يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري".

وبحسب بيان للخارجية فقد أصدرت الجزائر مذكرة احتجاج رسمية، عبّرت فيها "إدانتها الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية، شاركوا في عملية تهريب غير مشروعة لرعية جزائرية، يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري"وبحسب ما أورده موقع "الشروق" الجزائري اعتبرت الجزائر في المذكرة الرسمية ذاتها، أن هذا التطوّر غير المقبول من الجانب الفرنسي، سيلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية.

وتمكنت الناشطة السياسية الجزائرية أميرة بوراوي من الوصول إلى مدينة ليون بالأراضي الفرنسية، بعد أن كانت مهددة بالطرد نحو الجزائر التي تواجه فيها حكما بالسجن لسنتين. وقد أثارت قضية الناشطة المعروفة، جدلا واسعا بعد أن تسللت إلى تونس خارج المعابر الحدودية الرسمية وحظيت هناك بحماية القنصلية الفرنسية.

وعرفت الناشطة بوراوي، بمنشوراتها المثيرة للجدل حول مسائل دينية وسياسية، والتي أدت لمتابعتها في عدة قضايا أمام المحاكم. وفي مايو/أيار 2021، أدانت محكمة الشراقة غربي العاصمة، الناشطة بسنتين حبسا بتهمة المساس بالمعلوم من الدين والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، كما أدانت نفس المحكمة بوراوي بسنتين حبسا نافذا بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية وعرض منشورات من شأنها المساس بالنظام العام.