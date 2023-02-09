المغرب: موسم"هيلولة إسحاق أبي حصيرة" في مدينة ميدلت يستقطب أكثر من 4 آلاف يهودي من العالم

تشكل "هيلولة إسحاق أبي حصيرة" فرصة لزوار الضريح من جالية اليهود المغاربة، سواء القاطنة بالمغرب أو باقي دول العالم لتجديد ارتباطهم بالمغرب والعاهل المغربي

استقطب موسم هيلولة الذي نظم انعقد في قرية تولال الواقعة بالجماعة الترابية كرامة بإقليم ميدلت (الجنوب الشرقي للمغرب) أكثر من 4 آلاف يهودي من كل بقاع العالم، نهاية الأسبوع المنصرم، من أجل الاحتفال بهيلولة "إسحاق أبي حصيرة"، الموسم الديني الذي يقام كل عام.

حيث تشكل "هيلولة إسحاق أبي حصيرة" فرصة لزوار الضريح من جالية اليهود المغاربة، سواء القاطنة بالمغرب أو باقي دول العالم لتجديد ارتباطهم الوثيق ببلدهم الأصلي المغرب وتأكيد تشبتهم بالعرش المغربي.

وشكل هذا الموعد الروحي مناسبة للتلاقي بين الحجاج وأفراد الطائفة اليهودية المغربية عبر العالم، من أجل الاحتفال بهذا الحدث الكبير في أجواء مطبوعة بالود والتآخي، حيث تم تنظيم حفل ديني بالكنيس اليهودي لإسحاق أبي حصيرة، حضره، على الخصوص، عامل الإقليم، مصطفى النوحي، ومندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وناظر الأوقاف، ورؤساء المصالح الأمنية وشخصيات مدنية وعسكرية، بالإضافة إلى حاخامات يهودية وشخصيات أخرى.

وفي السياق أفاد مصدر مطلع لموقع "Le360" بأن الاحتفالات الدينية لإسحاق أبي حصيرة، سجلت حضور أكثر من 4300 فرد من أفراد الجالية اليهودية المغربية، مشيرا إلى أن الاحتفالات مرت في ظروف جيدة، ولاقت استحسانا كبيرا من طرف جميع الزوار، خاصة الجالية اليهودية التي حجت بكثافة إلى ضريح إسحاق أبي حصيرة من مختلف أنحاء العالم من أجل إحياء هذا الموروث الثقافي والديني، باعتباره نتيجة طبيعية لروح التعايش والتسامح الديني الذي تتميز به المملكة المغربية.