تحليل: لماذا تمد روسيا يدها لدول الساحل والصحراء؟

ايجاد اسواق بديلة والبحث عن أصوات مساندة وتعزيز حضورها بعد أن غابت فرنسا من المنطقة، وحشد المشاركة في قمة روسيا افريقيا المزمع عقدها في سان بترسبورغ

ابدت روسيا مؤخرا اهتماما بالغا بدول الساحل والصحراء في افريقيا، من خلال تحركات وزارة خارجيتها على أكثر من جهة من أجل إيجاد اسواق بديلة والبحث عن أصوات مساندة وتعزيز حضورها بعد أن غابت فرنسا من المنطقة، وفي نفس الوقت تحمل روسيا مقترحات لتسوية نهائية لملف الصحراء، أم أن الأمر يتعلق بتعزيز حضور دول المنطقة في القمة الثانية لروسيا وافريقيا المزمع عقده في سان بيترسبورغ ايام 27 و 28 و29 يليو/تموز المقبل.

وكان لافروف قد حل، أمس الأربعاء، بموريتانيا، والتقى رئيسها محمد ولد الشيخ الغزواني، كما اجتمع بنظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، وقال في مؤتمر صحفي إنه اتفق مع الرئيس الموريتاني ووزير خارجيته على المزيد من التنسيق حول تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، وعلى ضرورة تنشيط الحوار من أجل تقديم الأفكار المشتركة، بناء على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما ناقشوا الوضع الحالي في منطقة الساحل والصحراء.

غير أن المثير في كلام لافروف هو تأكيده أن بلاده طرح على طاولة موريتانيا ملف الصحراء، مبرزا أن الحديث تناول "الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهد من أجل تسوية عادلة لقضية الصحراء"، الأمر الذي يمكن أن يُطرح مرة أخرى في روسيا هذه المرة حيث تسلم ولد الغزواني دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة الثانية لروسيا وإفريقيا.

فهل تنجح روسيا فيتخطي أزمة وجود مجموعة "فاغنر" الروسية في المنطقة والتي عملت على مساندت الانقلابيين في وقت سابق ودعم المجموعات المسلحة، أم أن حضور روسيا سيبقى عابرا من أجل مصالح دبلوماسية عابرة؟.

وفي اليوم نفسه، وفي موسكو هذه المرة، كان نائب وزير الشؤون الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، يجري مباحثات مع السفير المغربي لدى موسوكو لطفى بوشعرة، الأمر الذي أكده بيان لوزارة الخارجية الروسية، مبرزا أن النقاش دار حول ملف الصحراء، وأشار إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول قضايا المنطقة وعن سبل تسوية قضية الصحراء.

ويأتي ذلك في ظل تقارب غير مسبوق بين الرباط وموسكو، إذ لا زال المغرب يتعامل مع روسيا على عدة مستويات على الرغم من العقوبات الغربية بسبب الحرب على أوكرانيا، وأصبحت الرباط من بين الدول التي أنقذت روسيا من حصار تجاري مفروض من طرف مجموعة الدول السبع الاقتصادية الكبرى والاتحاد الأوروبي على صادراتها النفطية، التي أضحت تجد طريقها بشكل أكبر إلى السوق المغربية، لدرجة أنها أصبحت تشكل 45 في المئة من حاجيات المملكة من الوقود، وفق وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

ثم إن وصول رئيس الدبلوماسية الروسية لموريتانيا وجولته الإفريقية التي قادته وتقوده لكل من مالي والسودان وتونس والمغرب والجزائر، تأتي في سياق زمني خاص بالنسبة لروسيا التي أصبحت في مواجهة مفتوحة مع أوروبا والولايات المتحدة بعد أن وقعت في المستنقع الأوكراني، وفي سياق تأكيد ما تصفه موسكو بالبحث جديا عن اتفاقات وعلاقات أمنية مع الدول الإفريقية، فيما ينحسر النفوذ الفرنسي (بشكل أقل) والأمريكي في المنطقة.