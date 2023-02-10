أزمة غير مسبوقة بين المغرب وفرنسا: العاهل المغربي ينهي رسميا مهام سفيره لدى باريس

يأتي القرار متزامنا مع فتور العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، كما أنه أتى بالتزامن مع توصية البرلمان الأوروبي بخصوص حرية الصحافة في المغرب

تأكد رسميا دخول العلاقات المغربية الفرنسية إإلى المرحلة الحمراء بعد أن وجه العاهل المغربي محمد السادس تعليماته لوزير الخارجية بإنهاء مهام محمد بنشعبون سفيرا للمملكة لدى فرنسا، ووضح القرار الذي تم نشره في عدد 7166 من الجريدة الرسمية للمملكة، أنه أصبح ساريا منذ 19 يناير/كانون الثاني المنصرم.

ويأتي هذا القرار متزامنا مع فتور العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، كما أنه أتى بالتزامن مع توصية البرلمان الأوروبي بخصوص حرية الصحافة في المغرب، وهي التوصية التي رفضتها المملكة، ويأتي سحب بنشعبون بعد عام و3 أشهر على تعيينه، دون تبرز أي مؤشرات إيجابية لتحسن العلاقات بين المغرب وفرنسا، إذ إن الزيارة المرتقبة لماكرون، والتي سبق لوزارة الخارجية الفرنسية أن أكدت بشكل رسمي الإعداد لها، يبدو مصيرها غامضا منذ أسابيع إثر تراجع الحديث عنها.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 فبراير/شباط الجاري، أي بعد شهر من استقبال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للسفير الفرنسي الجديد بالرباط، الذي قدم نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضاً فوق العادة للجمهورية الفرنسية لدى العاهل المغربي، وذلك بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الثاني المنصرم، علما أنه لم يحظ إلى الآن باستقبال ملكي.

وكان العاهل المغربي قد عين بنشعبون مديرا عاما لصندوق الاستثمار الذي يحمل اسمه، وذلك بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، في ظل فراغ دبلوماسي في السفارة الفرنسية بالرباط، إثر إعلان مغادرة السفيرة السابقة هيلين لوغال إلى بروكسيل لبدء مهامها الجديدة في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تزامن مع تفاقم الأزمة بين البلدين بسبب ملف التأشيرات وكذا ضبابية الموقف الفرنسي من قضية الصحراء.

وإلى غاية اليوم لم يُعين المغرب سفيرا جديدا له في فرنسا، حتى بعد قدوم كاثرين كولونا، وزير خارجية فرنسا إلى الرباط، ولقائها مع نظيرها بوريطة، حيث أعلنت عن دعم بلادها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء والمسار الأممي لإيجاد تسوية نهائية للملف، قائلة إن "فرنسا ربما البلد الوحيد الذي دعم المقترح المغربي، وساندته داخل الأمم المتحدة لأنها تراه يخدم مصالح المغرب".

وحاولت كولونا، التي أتت حينها لمناقشة موضوع الزيارة المرتقبة والمؤجلة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، أن تمهد الطريق لفصل جديد أكثر إيجابية في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، لذلك أعلنت من الرباط عن انتهاء قرار تقليص التأشيرات المسلمة للمغاربة إلى النصف وعودة النشاط القنصلي بين البلدين إلى طبيعته.