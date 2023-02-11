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غرب أفريقيا يشهد نهضة في إنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية

i24NEWS - AFP

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غرب إفريقيا يشهد نهضة في إنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية
Magatte GAYE / AFPTV / AFPغرب إفريقيا يشهد نهضة في إنتاج المسلسلات والأفلام السينمائية

ينهمك فريق عمل سينمائي في تصوير مشهد ضمن الجزء الثاني من فيلم "بانليوزار"، من بطولة مغني الراب الفرنسي كيري جيمس

في مدرسة بوسط السنغال، ينهمك فريق عمل سينمائي في تصوير مشهد ضمن الجزء الثاني من فيلم "بانليوزار"، من بطولة مغني الراب الفرنسي كيري جيمس، ومن المقرر أن تعرضه "نتفليكس" بعد أشهر. 

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ولا تلبث المخرجة ليلى سي أن تعبّر عن رضاها عن المشهد واصفة إياه بأنه «ممتاز»، وتنتقل بعده إلى التالي ضمن تصوير الجزء الثاني من مسلسل «بانليوزار» (Banlieusard 2)، من بطولة مغني الراب الفرنسي كيري جيمس، ومن المقرر أن توفره «نتفليكس» بعد أشهر، وفق «فرانس برس».

وتبدو علامات التعب في هذا اليوم الأخير من التصوير على الجميع، من مساعدين وفنيين وممثلين كانوا ينتظرون موعد الغداء بفارغ الصبر لكي ينالوا قسطا من الراحة.

وتعزز منصة البث التدفقي الأميركية العملاقة، كغيرها من الجهات المنتجة، حضورها في دول غرب أفريقيا الناطقة بالفرنسية التي تشهد نهضة كبيرة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بعد طول انتظار، وتتركز هذه الأعمال، من أفلام ومسلسلات، في السنغال وساحل العاج.

ويقول المنتج المشارك للجزء السنغالي من المسلسل عثمان فال «الفِرق موجودة هنا، والمهارات متوافرة، وبالتالي تعيد السنغال التموضع في هذه المنظومة، وتوفر للمنتجين الدوليين إمكان تنفيذ المشاريع».

وفي غرفة ضيقة ضمن عيادة بدكار، تنشغل مجموعة أخرى أصغر حجمًا في إنهاء الحلقة التالية من مسلسل «كارما» الذي يُعرض محليًا على محطة «تي إف إم».

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