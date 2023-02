الجزائر تتهم المغرب وإسرائيل بإستهداف الموقع الإلكتروني لوكالتها الإخبارية

قالت وكالة الأنباء الجزائرية في تغريدة على تويتر ، إنها تعرضت لهجمات سيبرانية أدت إلى حجبه مؤقتا، مشيرة إلى أنه"اتضح أن هذه الهجمات مصدرها إسرائيل والمغرب وبعض مناطق أوروبا"، وتابعت "التدابير والأنظمة التقنية للوكالة سمحت بصد هذه السلسلة من الهجمات الحادة التي مازالت متواصلة، والحيلولة دون تمكن محاولات الاختراق السيبراني من بلوغ قاعدة البيانات".

