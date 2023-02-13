رسميا الحكومة الإسبانية تنقل ملكية المسرح التاريخي "سرفانتس"بمدينة طنجة إلى المغرب

يعود افتتاح "المسرح الكبير سرفانتس" إلى عام 1913، بمبادرة من الزوج الإسباني إسبيرانزا أوريانا ومانويل بينيا ومالك العقار آنذاك أنطونيو غاييغو

نقلت الحكومة الإسبانية رسميا ملكية المسرح التاريخي "سرفانتس" التابع لها منذ عام 1928 بمدينة طنجة، إلى المغرب، بعد نشر القرار على الجريدة الرسمية الإسبانية، وجاء ذلك بعد توقيع البلدين لاتفاقية عام 2019، تقضي بمنح المغرب المسرح الكبير “سرفانتس”، بـ”دون رجعة، مراعاة للعلاقات التاريخية والصداقة بين البلدين" وتتويجا للعلاقات التاريخية وحالة الدفء التي تطبع علاقات مديريد والرباط.

ويتعهد المغرب من خلال الاتفاقية الموقعة عام 2019، بترميم المبنى بالكامل، مع احترام الهندسة الأصلية، سواء بالواجهة أو من الداخل، والحفاظ على التصميم الأصلي للمسرح، وتحمل جميع تكاليف الترميم والتجديد والإدارة والصيانة والحفاظ على اسم “المسرح الكبير سرفانتس” وصون رمزيته وتاريخه.

وبحسب الاتفاقية"تنتقل ملكية هذا الصرح الثقافي إلى المجال الخاص للدولة المغربية ولا يمكن نقلها إلى طرف ثالث"، وأشارت وكالة المغرب العربي للأنباء إلى أن "نقل هذه الملكية، تم من خلال بروتوكول يشكل، من خلال شكله ومضمونه، اتفاقية دولية بين البلدين"

ويعود افتتاح "المسرح الكبير سرفانتس" إلى عام 1913، بمبادرة من الزوج الإسباني إسبيرانزا أوريانا ومانويل بينيا ومالك العقار آنذاك أنطونيو غاييغو، وشكّل، على مدار عقود القرن الماضي، واحدا من أهم المعالم الثقافية بالمدينة وبحوض البحر الأبيض المتوسط، حيث جذب ألمع العروض والأسماء الفنية لتلك الحقبة.

وبعد أن وقفت عراقيل مادية في طريق مواصلة مشروعهما الفني، قررا الزوجان عام 1928، التنازل عن المسرح لفائدة الدولة الإسبانية في شخص قنصلها العام آنذاك.