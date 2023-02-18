انطلاق أعمال القمة الأفريقية الـ 36 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

ألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال القمة كلمة قال فيها إن "التعاون العربي ـ الإفريقي يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل"

انطلقت أعمال القمة 36 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية"، ومن المتوقع أن تهيمن الأزمات الأمنية المتفاقمة على جدول أعمال القمة السنوية للاتحاد الأفريقي.

وقالت الخارجية الإثيوبية، إن "قادة 36 بلدا أفريقيا أكدوا حضورهم القمة التي تبدأ بجلسة مفتوحة تتضمن عدة متحدثين، أبرزهم الرئيس السنغالي ماكي سال رئيس الدورة المنتهية للاتحاد، ورئيس جزر القمر غزالي عثماني رئيس الدورة القادمة، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة".

وبحسب إحصائيات الأمم المتحدة، فإن النزاعات المسلحة، التي تشهدها القارة من منطقة الساحل في غرب أفريقيا وحتى القرن الأفريقي في الشرق، بالإضافة إلى آثار موجات الجفاف والفيضانات أدت إلى نزوح المزيد من سكان القارة من ديارهم، إذ ارتفع عدد نازحي جنوب الصحراء الكبرى بأكثر من 15بالمئة خلال العام الماضي.

وتقدر الأمم المتحدة أن 44 مليون شخص نزحوا في عام 2022 ارتفاعا من 38.3 مليون في نهاية عام 2021، حسب موقع سكاي نيوز.

وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال القمة كلمة قال فيها إن "التعاون العربي ـ الإفريقي يستند إلى مصالح مشتركة وتاريخ طويل"، وأضاف "نرغب في تعزيز مستويات التعاون العربي ـ الإفريقي".

ودعا أبو الغيط في الشأن الليبي، كل الأطراف الليبية إلى تسريع وتيرة الحل السياسي للأزمة، وحول القضية الفلسطينية، حذر أبو الغيط من احتمال انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأضاف "يبدو أن المجتمع الدولي تخلى عن التزاماته تجاه القضية الفلسطينية".

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت، أن مسألة سحب "صفة مراقب" الممنوحة لإسرائيل داخل الاتحاد الإفريقي ستكون ضمن برنامج عمل القمة العادية القادمة للاتحاد الإفريقي المقررة يومي 18 و19 فبراير/شباط الجاري، بأديس أبابا، وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة، لجنوب إفريقيا "تدخل في سياق التحضيرات لهذه القمة التي ستسبقها جلسة جديدة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي".