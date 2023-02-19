الاتحاد الافريقي يعلق على إخراج الديبلوماسية الإسرائيلية:"لم ندعُ أي ممثل إسرائيلي للمشاركة بالقمة"

بتحريض من الجزائر وجنوب إفريقيا اخرجت ممثلة اسرائيل من قمة الاتحاد الافريقي

تطرقت المتحدثة باسم الاتحاد الافريقي آبا كلوندو الى الحادثة التي تم خلالها إخراج الديبلوماسية الإسرائيلية الكبيرة من قمة الاتحاد السبت وقالت "الاتحاد الإفريقي لم يدعو أو يوافق على دعوة الممثلة الإسرائيلية للمشاركة في افتتاح قمتنا وتم إخراجها بالصورة المناسبة".

وأضافت المتحدثة الاعلامية إن "مكانة إسرائيل في الاتحاد الإفريقي قيد فحص لجنة رؤساء الدول، والحادث سيؤخذ بعين الاعتبار".

ووقع الحادث الديبلوماسي أمس حيث تم إخراج نائبة قسم إفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بار-لي من قمة الاتحاد الافريقي في أديس أبابا رغم امتلاكها التصريحات وتأشيرة الدخول، وتم إخراجها من هناك بضغوطات من جنوب إفريقيا والجزائر.

وزارة الخارجية الإسرائيلية عقبت على القرار في بيان وقالت:"إننا نأخذ هذا الحادث على محمل الجد، لبار لي يوجد مكانة مراقب معتمد وتأشيرة دخول. من المؤسف أن يؤخذ الاتحاد الافريقي كرهينة من قبل عدد قليل من الدول المتطرفة مثل الجزائر وجنوب إفريقيا، التي تحركها الكراهية وتسيطر عليها ايران. نحن نطالب الدول الافريقية الوقوف أمام هذه التصرفات التي تمس بمنظمة الاتحاد الافريقي نفسة والقارة كلها".